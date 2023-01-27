AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı milletimizin ortak vizyonudur

Kentteki tesiste Kütahya'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, STK'lerin görüşlerini önemsediklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı, tesadüfen söylenmiş bir söz değildir. Bir seçim sloganı asla değildir. Türkiye Yüzyılı, bir siyasi partinin de vizyonu değildir. Türkiye Yüzyılı, 85 milyon milletimizin hatta yurt dışındaki millet varlığımızın ortak vizyonudur, hedefidir. Hedefi olmayan, amacı olmayan, ülküsü olmayan, rüyası olmayan, hülyası olmayan bir millet büyük hedeflere yürüyemez."

Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın ortak bir vizyon olduğunu, AK Parti'yi aşan, AK Parti'nin de öncülük ettiği, geleceğe ait büyük bir vizyon olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın üç temel ayağının bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birinci ayağı Türkiye Yüzyılı'nın, inşallah güçlü bir ekonominin yüz yılı olduğunu sağlamak zorundayız. Sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle, çok güçlü eğitimiyle, sanayisini destekleyen eğitim altyapısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen markalarıyla dünyanın birçok alanında öncülük yapan, özellikle yüksek teknolojilerde var olan bir Türkiye. Ekonomisiyle, ihracatıyla, dünyada birçok yerde adından söz ettiren ekonomisiyle güçlü bir ülke olmak zorundayız."

Türkiye Yüzyılı'ndaki hedef kapsamında ekonomi politikalarıyla dünyada öncü model kabul edilen ekonomik performansın ortaya konulması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, bunun için hep beraber gayretle çalışılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'yi yüksek teknolojilerden milli savunma sanayisine, üreten şehir ekonomilerine kadar her alanda güçlü bir ülke haline getireceklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İkincisi sağlam toplumsal yapı. Toplumsal yapısı çok daha güçlü, farklılıklarını bir bütünleşme ve güçlülük alameti olarak gören bir Türkiye. Ailesiyle, aile değerleriyle, bireylerin güçlü bir şekilde yetişmesiyle, eğitimiyle, ayrıca demokratik standartları yüksek olan bir Türkiye'de toplumsal yapısının çok sağlam olduğu, içeride huzurun, içeride asayişin kamil manada sağlandığı, Türkiye'nin insanlarının mutlu ve huzurlu olduğu toplumsal yapısı, toplumsal dokusu güçlü bir Türkiye. Aç açık kimsenin kalmadığı, toplumsal sınıflar arasındaki farklılıkların aslında belki yok olmadığı ama rekabet alanı haline dönüştürüldüğü, toplumun farklı kesimlerinin de fırsat eşitliği imkanlarından da yararlandığı bir Türkiye'nin inşa edilmesi."

Kurtulmuş, doğusuyla, batısıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle farklı, mezhep ve meşrepleriyle Türkiye'nin bir bütün olması, toplumsal bütünlüğünün temin edilmesi için gayretle çalışacaklarını ve Türkiye'yi çok daha güçlü noktalara taşıyacaklarını anlattı.

- "Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun üçüncü temel direğinin de uluslararası alanda sözü geçerli bir Türkiye haline gelmek olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye'yi kurmak boynumuzun borcudur ama sözünüzün geçerli olabilmesi için ne kadar güçlü bir söz söylerseniz söyleyin, o sözün arkasında gücünüzün olması lazım. İşte onun için Türkiye'nin bu istikamette yürümesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Kendisinin belirlediği rolü oynayan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Bu anlamda Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını teşkil eden 2023 ve sonrasındaki bir asır Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." diye konuştu.

Programda Kurtulmuş, STK temsilcilerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.