AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin başarısı olarak kayıtlara girdi

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:08

Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince düzenlenen 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Akif'in geçmiş dönemde karşılaştığı problemlerin bugün de yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Milli meseleler konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, siyaset ve dünya görüşlerinin farklı olabileceğini ancak Türkiye'nin güçlü geleceği noktasında fikirlerin ortaklaşması gerektiğini vurguladı.



Kurtulmuş, 10 büyükelçinin Kavala ile ilgili açıklamalarına değinerek, şöyle konuştu:

"10 büyükelçinin açıklaması, Türkiye'nin iç işlerine karışma anlamına taşıyacak olan girişimleridir. Aslına bakarsanız büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan girişim. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın çok kararlı, Türkiye'nin bürokrasinin de çok şahsiyetli durması, siyasetin de çok güçlü durması sonucu gözümüzün içine baka baka 10 büyükelçi ve arkalarındaki başkentleri geri adım atarak Türkiye'nin gücünü teslim etmiş oldular. Bu bir siyasi konu olsun diye getirmiyorum gündeminize. Türkiye'nin bu başarısı AK Parti iktidarının da muhalif olan herkesin de ortak başarısı olmalıdır. Onun için beklerdik ki büyükelçi krizi ortaya çıktığı zaman bütün siyasi partiler ortak bir noktada dursunlar. Bu Türkiye meselesidir, Türkiye'nin birliği, dirliği meselesidir. Konunun mahiyetiyle hiç ilgilenmeden söylüyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerdeki büyükelçisi herhangi bir ülkede devam eden bir mahkemeyle ilgili bir söz söylese o akşam kapının önüne koyarlar. Diyelim ki bizim Berlin Büyükelçimiz, bir Alman mahkemesindeki konuyla ilgili, nitekim bizi ilgilendiren pek çok mahkeme var, kalksın konuşsun bizim arkadaşımızı kapının önüne koyarlar. Şimdi bunlar eski Türkiye alışkanlıklarına bakarak 'Nasıl olsa biz söyledik, geçtik. Türkiye bir şey diyemez.' zannediyorlardı. Sağlam ve güçlü duruşumuz sayesinde, Cumhurbaşkanımızın şahsiyetli liderliği sayesinde Allah'ın izniyle büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu durum bertaraf edildi ve bu Türkiye'nin başarısı olarak kayıtlara girdi. Gönlüm şunu arzu ederdi, burada bütün siyasi partiler ortak bir noktada dursun."

- TBMM'DE KABUL EDİLEN TEZKERE

Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına" yönelik tezkere konusuna da değindi.

Ülke olarak Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçbir zaman göz ardı etmediklerine dikkati çeken Kurtulmuş, orada yuvalanan terör örgütlerinin Türkiye'nin bütününe zarar verdiğini söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geldiğinde yapılacak operasyonlar konusunda TBMM'ye bir tezkere geldiği zaman bu kayıtsız şartsız bütün muhalefet partiler tarafından da kabul edilip, ortak bir karar olarak çıkmalıydı. Ama ne yazık ki bu kadar zor türbülanslar yaşadığımız bir dönem dahi Türkiye'de, partilerin, siyasetin ortak bir noktaya yönelemiyor olması, Akif'in döneminde yaşanan iktidardaki İttihat Terakkicilerin, İtilafçıların yapmış oldukları siyaset tartışmalarına benziyor."

Osmanlı'nın çöküşünde içerideki siyasi çekişmelerin düşmanın ekmeğine yağ sürdüğünün unutulmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milli meselelerimizde ortak hareket edelim ve Türkiye'nin bütün dünyaya karşı kendi meselelerinde birleşebildiğini, bütünleşebildiğini gösterebilelim. Ülkemiz geldiğimiz noktada büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hızla büyüyor. 2023, 100'üncü yılımızı çok daha güçlü bir Türkiye olarak kutlayacağız. Allah'ın izniyle ondan sonraki süreçlerde her alanda mücadelemizi daha iyi yere getireceğiz. Birlik, dirlik içerisinde yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Çünkü nerede bulunuyor olursak olalım, ne yapıyor olursak olalım hepimiz ortak hedefe gideceğiz, oklarımızı ortak hedefe atacağız. "

