02 Ocak 2021 Cumartesi 17:35 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:03

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

2020 çok zor bir yıldı. Pandemi 2020'ye damga vurdu. Pandemiyle beraber ortaya çıkan yeni bir küresel sistem arayışı geçen yıla damga vurdu. Yeni bir takım arayışlar ortaya çıktı.

"Türkiye tüm ülkelerle müzakere etmeye hazırdır"

Türkiye tüm ülkelerle müzakere etmeye hazırdır. AB ile ABD ile müzakereye hazırdır. Türkiye artık bütün muhataplarına 'biz varız' diyor. Siz egemen bir ülke olarak varsanız biz de varız. Eşit olarak masada var olmak istiyoruz diyor.

"Türkiye ile ABD düşman değildir"

Türkiye ABD ilişkileri zaman zaman çok büyük kırılganlıklar yaşamış, inişleri çıkışları olmuş. Ama hiçbir zaman Türkiye ile ABD ilişkileri kopmamış. Farklılıklarımız devam edecektir ama bunların müzakere ile çözülebileceğine inanıyorum. ABD'nin Türkiye'nin neden S-400'leri aldığını düşünmesi gerekir.

Türkiye-AB ilişkileri

Kimsenin bir takım tehditlerine pabuç bırakacak ülke değiliz. Milli hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Eskiden beri AB ilişkilerimizde de inişli çıkışlı süreçler yaşadık. AB yöneticilerinin dönüp kendilerine bakmaları gerekiyor. Bizim Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizle ilgili ortaya koyduğumuz bir kural var. Bizim kimsenin toprağında, altınında gözümüz yok ama haklarımızı da Kıbrıslı Türklerin haklarını da yedirmeyiz. Onlar öyle istiyor diye hakkımızdan vazgeçmeyiz. AB'ye 'gelin sorunlarımızı birlikte çözelim' diyoruz. İslam düşmanlığı ve ırkçılık Avrupa siyasetini zehirledi.

"Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşıyoruz"

Bütün büyük sorunlar, tıkanmış sorunların hepsinin çözümü reformlar ile AK Parti döneminde yapıldı. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşıyoruz. Bütün Avrupa diyor ki sakın Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramayın. Hiç kimseyi dinlemede kendi menfaatlerimizi koruyor, mavi vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bütün dünya bir takım şeyler söylüyor, Ayasofya'yı açmayın diyor, yüksek yargı kararını veriyor ve Ayasofya ibadete açılıyor. Karabağ'daki işgal Türkiye'nin yanında durmasıyla Azerbaycan büyük bir başarı elde ediyor. Helikopter motorumuzun açılış törenini yapıyoruz. Milli savunma sanayiinde başarılar elde ediyoruz. Bunlar hiç çekinmeden attığımız adımlardır ve bunların her biri Türkiye'nin önlenemez yükselişidir. Kapalı Maraş'ın açılması da tarihi bir meseledir.

Ayasofya tepkisi: Büyük saçmalık

Büyük bir saçmalıktır. Milletin değerleri ile savaşmaktır. Kusura bakmasınlar Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi. Şunu demek çok mu zor, 'Özür diliyoruz aziz milletimiz. Biz bunu kastetmedik' dersiniz. Kusura bakmasınlar, bu milleti cahil zannetmesinler. Bu Fatih'in fetih hakkıdır.

Başörtüsü tepkisi: Zihinlerini bir temizlesinler, zehirden kurtulsunlar

Bu devirler geride kaldı. Zihinlerini bir temizlesinler, zehirden kurtulsunlar. O eski devirlere isteseler de gelemeyecekler, bu millet buna müsaade etmeyecektir. Bu millette ne varsa TBMM'de olacak, hakim kürsüsünde de olacak, savcı kürsüsünde de olacak. Herkes istediği pozisyona nitelikleri yetiyorsa geliyor. Bu milletin bütün fertlerine eşit ve özgür yurttaşlar olarak bakın.

Erken seçim olur mu?

Erken seçim yok. Türkiye'de seçim 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim tartışmaları zaman kaybıdır, vakit israfıdır.

"Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak zorunda"

Bizim gibi geçmiş birikimine sahip bir ülkenin oradan oraya savrulması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef belirlemiştir. 2023, 2071 hedefleri bir yol yürüyüşüdür. Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak zorunda.Türkiye'yi çekip aldığınızda bu coğrafya çöker.

"ABD ile ne konuşuyorsak Ruslar ile aynısını konuşuyoruz"

Türkiye'nin farklı bir ajandası yok. Amerikalılarla ne konuşuyorsak Ruslarla aynısını konuşuyoruz. Masada ve sahada güçlü olmak için adımlarımızı atıyoruz.