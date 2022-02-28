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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 28 Şubat paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, '28 Şubat'ı hatırlamak; zalimlerin 1000 yıl süreceğini umdukları baskı ve zulmü ortadan kaldırıp onları tarihin çöplüğüne atan aziz milletimize derinden duyulan şükrandır.' ifadelerini kullandı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:18
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 28 Şubat darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, 28 Şubat'ı hatırlamanın sadece tarihi bir hikayeyi anlatmak olmadığını belirtti.

"28 Şubat'ı hatırlamak sadece geçmişte yaşananlar üzerinden siyasal kamplaşmaları gündeme getirmek de değildir. 28 Şubat'ı hatırlamak sadece olaylar ve siyasal aktörleri tartışmak da değildir." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, 28 Şubat'ı hatırlamanın Türkiye'nin demokrasi mücadelesine sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ı hatırlamak, milli iradenin üstünde hiçbir güç önünde boyun eğmemektir. Darbeler ve vesayet zihniyetini yok etmektir. 28 Şubat'ı hatırlamak; kazanmadıkları gelecekleri ellerinden alınan on binlerce gencin mücadelesine saygı duymaktır. 'Savunan Adam'ı hayırla yad etmektir. 28 Şubat'ı hatırlamak; zalimlerin 1000 yıl süreceğini umdukları baskı ve zulmü ortadan kaldırıp onları tarihin çöplüğüne atan aziz milletimize derinden duyulan şükrandır. Bu millet hala o günlere özenenlere asla fırsat vermeyecektir."

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