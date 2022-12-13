AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de soruları cevaplandırdı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU CİNSEL İSTİSMAR VAKASI

'Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir'

İSTİSMAR DAVASI ÖNE ÇEKİLİR Mİ?

'Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir'

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

'EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz'

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari ücrete zam? Beklentiniz ne yönde? İşverenin maliyetinde bir kolaylaştırma, belki vergi oranında bir düşüş söz konusu olur mu?

'Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır'

Başörtüsü için anayasal düzenleme. Teklife İYİ Parti 'evet' diyeceğini açıkladı. CHP Sözcüsü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki teklifini hatırlattı, 'hayır dememiz doğru olmaz' dedi. Sizce referanduma gerek kalmadan geçer mi?

'Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebinin olması takdir-e şayandı. Bu Türkiye'de hak ve özgürlüklerin önünün açılması için atılmış bir adımdır. Burada kurumsal olarak partiler samimiyet testinden geçecektir. İYİ Parti'nin 'Destekleriz' görüşünü tebrik ederiz. Eğer referanduma giderse de vatandaşımız 'evet' oyu verir'

CUMHURBAŞKANININ 'SON KEZ YETKİ İSTİYORUM' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kalabalığa "Sizden son kez yetki istiyorum" dedi. Ne dersiniz?

'İkinci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre 3.dönem seçilemeyecek. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor'

'KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI FİİLEN AÇIKLADI'

6 masadaki adaylık arayışı? CHP lideri önce nasıl yöneteceğimizi belirleyelim sonra aday belirlenir dedi? Sizin oturduğunuz yerden karşı taraftaki gündem nasıl görünüyor?

'Onlara Allah kolaylık versin diyorum, işleri zor. Sadece adaylık konusunda da değil yön bulma konusunda da. Birlikte tek yöne gidemiyor. Bir vesayet mekanizması kurmaya çalışıyorlar. Eski Türkiye'nin de eskisine gitmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu adaylığın fiilen açıklamış durumdadır'

ESAD YÖNETİMİYLE GÖRÜŞME OLUR MU?

'Küresel güçlerin bölgenin dağılmasından menfaati var. Demokratik bir Suriye'nin inşasını desteklemek gerekir. Bir an evvel normalleşme bölgenin yararınadır. Terörün oradaki kaynaklarının da kurutulması gerekiyor'