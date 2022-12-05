AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılçdaroğlu'na tepki: Buyrun er meydanına aday olun!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Son olarak kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını işaret ederek tepki gösterdi. Kurtulmuş "Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı" açıklamasını yaptı.



'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme yetkisinden bahsetti, ancak 6'lı masanın anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclisi fesih etme yetkisi olduğunu unutmuş' diyen Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Millete faizle ilgili yanlış bilgi paylaşmayın. 2002'de bütçedeki faiz oranı 43.2 idi. 2023 bütçesinde bu oran 11.3'tür. Hileli seçimleri bizim lügatımızda bulunmamaktadır. Biz halkın helal oylarla meclise geliriz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kategorik olarak "Kürt düşmanı" lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz. Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.

Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, büyük hedefleri olur. Yeniden güçlü bir ülke istikametinde yapılanlar ortadır. Yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri, savunma sanayideki yerlilik oranı, TOKİ projeleri... En son Yusufeli Barajı'na 35 milyon lira harcandı.

Devlet aynı devlet, geçen dönemlerde yapılamıyordu da neden bu dönemde yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti'nin gerçekleştirdiği zihin devrimidir. Dün, Devrim Arabalarını engelleyen odaklarla bugün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen odaklarla arasında zerre fark yoktur.