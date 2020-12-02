AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

IHA 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:45

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP’nin genel başkanının muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır. Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.