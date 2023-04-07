AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

AK PARTİ'DE LİSTE MESAİSİ

Kamuoyu anketleri yapıldı, mülakatlar yapıldı. Yoğun bir çalışma yapıldı. En güçlü adayların belirlenmesi için çalışma yapıldı. Artık son noktaya gelindi, son rötüşlar yapılmaya başlandı.

AK PARTİ'NİN DSP'YE İTTİFAK DAVETİ

DSP kararını verirse AK Parti listelerinde yer alırlar.

ORTAK LİSTE ÇALIŞMASI VAR MI?

Cumhur İttifakı olarak başından beri ilkeli bir siyaset izliyoruz. Burada herhangi bir koltuk pazarlığı yapılmadı. Millet İttifakı ile aramızdaki en önemli fark da budur. İttifaktaki 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek. Ama ortak bir istikamette yürüyüşlerine devam edeceklerdir.

Kulislerde ne konuşulduğunun bir önemi yoktur, her parti kendi listesiyle seçimlere girecektir.

Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te de çoğunluğu yakalayacağına inanıyoruz.

Bu seçimde de listelerde önemli bir yenileme olacak. TBMM'nin en genç grubu AK Parti grubu olacaktır, kadın temsilinin en fazla olduğu parti de AK Parti olacaktır. Çok dinamik, güçlü ve Türkiye'yi temsil eden, halkın beklentilerini karşılayan bir listenin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz.

BAKANLARIN ADAY GÖSTERİLMESİ

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin hangi istikamete yürüyeceğini tespit edileceği bir seçime gidiyoruz. Bakan arkadaşların aday gösterildikleri illerde hiç şüphesiz ilave katkıları olacak. Tanınmışlıklarından, millete yaptıkları hizmetlerinden dolayı seçim bölgelerinden daha fazla milletvekili çıkacağını düşünüyoruz. Böylece AK Parti'nin Meclis'teki grubu çok olsun. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra dilediğini bakan yapar. Bu AK Parti'ye hem değişim hem de mücadele azmi getirecektir.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Türkiye'nin bütün alanlarda neler yaptığını, neler yapacağını, hedeflerini uzun uzun çalıştık. Türkiye'nin sağlam bir toplumsal yapısının nasıl olacağını, güçlü bir ekonomiyi nasıl oluşturacağımızı, uluslararası alanda rol belirleyen bir Türkiye olmak için hangi adımların yapılması gerektiği, hak ve hukuk konularında neler yapabileceğimizi el aldık.

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem Türkiye'deki bütün öncelikleri değiştirdi. Seçim kampanyasının da bir numaralı önceliği deprem oldu.