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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Delegasyonu ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'in davetlisi olarak Delegasyon üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'in davetlisi olarak Türkiye'nin ulusal ve uluslararası konulardaki görüşlerini paylaşmak ve gündemdeki konular üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere Delegasyon üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

AB Delegasyonu Rezidansı'nda gerçekleştirilen görüşmede pandemi sonrası dünyada daha da belirginleşen siyasi ve ekonomik kırılganlıkların etkileri, Rusya - Ukrayna savaşının dünyaya yansımaları, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması yolunda Türkiye'nin aktif rolü, vekalet savaşlarının ve ekonomik savaşların artması, yeni küresel siyasi mimarinin inşası gibi konularda Türkiye'nin görüşleri aktarıldı.

Mersin'de yaşanan terör eylemini kınayan AB Delegasyonu adına Nikolaus Meyer-Landrut Türkiye'ye tazileyerini bildirdi.

Birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ardından yemekli toplantı sona erdi.

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