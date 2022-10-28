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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Budaqov ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

28 Ekim 2022 Cuma 12:58 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Budaqov ile bir araya geldi
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AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Programının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Budaqov, Azerbaycan Milletvekili ve Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan ve Yeni Azerbaycan Partisi Basın Sözcüsü Nurlan Kalenderli ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın iktidar partileri olarak iki ülke arasındaki geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik çerçevesindeki güçlü ilişkilerin kuvvetlendirilerek sürdürüleceği vurgulandı.

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