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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Yunan vekilin küstah hareketine sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapan Yunan vekile çok sert tepki göstererek, 'Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır.' dedi.

30.01.2020  18:31 - Güncelleme: 30.01.2020  18:31

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapan Yunan vekile çok sert tepki göstererek, "Edepsiz herif ve şarlatan adamı AP susturmalıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Yunan provokatör) Eski dönemde aldıkları dersleri hatırlamarını isteriz. Bu saldırgan adamını tüm Yunan halkını da temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu edepsizce ve pervasız tavrın Avrupa Parlementosu'nda cezalandırılması gerekir.

(Trump'ın Filistin'i bölme planı) İsrail'in bir şubesi haline dönmüş olan ABD, İsrail adına bir projeyi empoze ediyor. Buna karşı herkes mutlaka tepki koymalıdır. Müslüman dünyasının yöneticileri teste girmiştir. ABD attığı adım ile dünya barışını büyük tehlikeye sokuyor. Filistin davasına sırtımızı dönmeyeceğiz. Sessiz kalanlar, suçlular kadar suç işlemiş olurlar. ABD Başkanı Donald Trump tarafından iç siyasete dönük destek almak için atılan bir adım. Bir işgal planı olarak bu proje gündeme getirildi. Kudüs İslam dünyasının kalbidir.

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