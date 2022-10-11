AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Yeni yüzyıl Türkiye'nin, Türklerin yüzyılı olacaktır

Yıldırım, Ortahisar ilçesinde yapımı tamamlanan Fatma Tuna Kızılay Anaokulu'nun açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl Türkiye'yi bir baştan bir başa yollarla donattıklarını belirtti.

Havaalanları yaptıklarını, hızlı trenlerle, tren ve iletişim hatlarıyla baştan başa ülkeyi donattıklarını ifade eden Yıldırım, "6 bin kilometreden aldığımız bölünmüş yolları, 28 bin 500 kilometreye çıkarttık. Başladığımız projelerin her gün bir tanesi açılışa hazır hale geliyor. Böyle giderse o dönemde başladığımız projeleri 10 yıl boyunca açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Küçükkuyu-Ayvacık arasındaki tünelleri açtığını anımsatarak, bu proje sayesinde 50 dakikalık yolun 5 dakikaya indiğini aktardı.

Hedeflerinin insanı yüceltmek olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"İnsanı yücelt ki devlet yücelsin fikri, düsturu bizim en büyük hedefimiz oldu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbiriyle yaklaştırdık ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun için de her türlü terör örgütüyle, PKK ile FETÖ ile DEAŞ'la amansız mücadele verdik ve bu günlere elhamdülillah geldik. Ülkemizin her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor, yaylalarımızda besicilerimiz, celepçilerimiz işlerini, güçlerini yapıyor, vatandaşlarımız doğudan batıya, kuzeyden güneye rahatça seyahat edebiliyor. Sadece yurt içinde mi? Elbette değil, yurt dışında da güney sınırlarımız dışında da terör çemberini daralttık, oradaki terör yuvalarını da ortadan kaldırdık."

- "EĞİTİME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR"

Yıldırım, anaokulu projesinin kendisini çok heyecanlandırdığına dikkati çekerek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok büyük, dünyada heyecan uyandıran projeler gerçekleştiren kardeşiniz olarak beni Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Marmaray'ı, Avrasya'sı, Ovit'i bu kadar heyecanlandırmadı. Şu eser çok mütevazi ama bunda duyduğum heyecan, bunda duyduğum mutluluk o büyük eserlerinkinden daha fazla çünkü buradaki iş geleceğe yatırım. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Çin atasözü der ki 'Eğer 1 yılı hedefliyorsanız tohum ekin, 10 yılı hedefliyorsanız ağaç dikin, eğer nesilleri hedefliyorsanız, yüz yılları hedefliyorsanız insan yetiştirin.' İşte bu yatırım, insan yetiştirecek. Bizim inancımız, 'Beşikten mezara kadar öğrenin' tavsiyesinde bulunuyor. Öğrenmenin yaşı yok, her gün yeni şeyler öğreniyoruz."

Bugünün çocuklarının şanslı olduğunu belirten Yıldırım, geçmiş yıllarda eğitimde yaşanan sorunları, sıkıntıları dile getirdi.

Yıldırım, Türkiye'de 27 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne anlama geliyor? Dünyada 195 ülke var, bizim öğrenci nüfusumuz 145 ülkeden daha fazla. Başkalarının nüfusundan fazla öğrencimiz var ve ayrıca 2,5 milyon da öğretim görevlimiz, öğretmenimiz var. İşte böyle bir ülkeden geliyoruz. Böyle büyük bir ülkenin tabi ki hedefi de büyük olacak. Genç Cumhuriyetimizin 100. yılına gün sayıyoruz. 29 Ekim'den itibaren 100. yılımızı tamamlamış olacağız. Yeni bir yüzyıla hazırlanıyoruz. Yeni yüzyıl Türkiye'nin, Türklerin yüzyılı olacaktır. Bunun ayak seslerini duyuyoruz çünkü bölgede istikrarın devam etmesi için barışın, huzurun, kardeşliğin devam etmesi için gecesini gündüzüne katan, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da, kuzeyde, güneyde, Ortadoğu'da gece gündüz gayret eden, insanlık için insanlığın huzuru ve barışı için çalışan bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan var."

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla liderimizin arkasında sadece Türkiye'nin aydınlık yarınları değil, aynı zamanda etrafımızdaki 1,5 milyar komşularımızın refahı, geleceği için de en büyük gayreti Türkiye gösteriyor, Türkiye'nin lideri gösteriyor. Onun için bir an önce Ukrayna, Rusya savaşının bitmesi için gayret ediyoruz. Tahıl koridorunun açılması, esirlerin mübadelesi, heyetlerin İstanbul'da, Antalya'da, Türkiye'de bir araya getirilmesinin amacı dini, inancı, görüşü ne olursa olsun daha fazla sivilin hayatını kaybetmemesi, daha fazla masum yavruların hayatta kalması. Bunun için gayret ediyoruz."

Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret eden Yıldırım, "Onun için 2003'te göreve başladığımızda tarihi bir tarar verdik, dedik ki 'Türkiye'nin bütçesinin bir numarasında eğitim yer alacak.' O gün verdiğimiz karar, bugün de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 2003'ten bu yana hep bir numarada, en büyük payı eğitime ayırıyoruz, yavrularımıza ayırıyoruz, geleceğimize ayırıyoruz. Yetiyor mu? Elbette yetmiyor. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun, burada da devlet-millet işbirliğinin anlamlı bir örneğini hep beraber görüyoruz." dedi.

Yıldırım, rahmetli annesi Fatma Tuna adına anaokulu yaptıran iş insanı Erol Tuna'ya teşekkür ederek, merhum babası adına da yaptırdığı 24 derslikli ilkokulun inşaatının devam ettiğini aktardı.

- "81 İLDEN SONRA 922 İLÇEDE DE ANAOKULU PROJEMİZİ BAŞLATIYORUZ"

Binali Yıldırım, 81 ile 81 anaokulu yaptırmak için yola çıktıklarını söyledi.

İlk anaokulunu Bitlis'te açarken, "Azı gitti, çoğu kaldı." dediklerini anımsatan Yıldırım, "Bugün Trabzon'da 61'inciyi açıyoruz, diyoruz ki 'Çoğu gitti, azı kaldı.' Daha biz bu işi bitirmeden Erol bey dedi ki '922 ilçemiz var', eyvallah. Hedef büyüttü, iş adamına da vizyon sahibi yatırımcıya da yakışan hedef büyütmektir." diye konuştu.

Yıldırım, Tuna'nın hedefini gördüklerini dile getirerek, "22'nin 2'sine sizden başlıyoruz. Hazır mısın Erol Bey? Hayırlı, uğurlu olsun, Pendik ve Akçaabat anaokullarının yapımını Erol Tuna beyefendi gerçekleştirecek. Böylece 81 ilden sonra 922 ilçede de anaokulu projemizi başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Yeni farklı hayırseverlerimize de buradan çağrı yapmış olalım, inşallah bu projeyi de yine devlet-millet el birliğiyle gerçekleştirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın malı, dünyada kalır." ifadesini kullanan Yıldırım, "O kalan mal sonradan mirasçıların da başına dert olur. Onun için ne var, ne yok bu dünyadayken hayra, hasenata ihtiyaç fazlasını harcamak gerekiyor ve bu zaten yapılıyor görüyoruz." dedi.

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanının okul öncesi eğitim oranını artırma hedefini ortaya koyduğunun altını çizerek, anasınıfları ve anaokullarının sayısının artırılması noktasında ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bakanlığın yaptığı çalışmaların yanı sıra kendilerinin de taşın altına ellerini koymaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "Millet olarak, hayırseverler olarak bu iddiada, bu projede geleceğe yapılacak bu yatırımda 'Biz de varız' diyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "İLLERİ TAMAMLIYORUZ, 15 CİVARINDA İLİMİZ KALDI"

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın 1970'li yıllarda zor şartlarda öğretmenlik yaptığını anlatarak, o dönemin eğitim şartlarına ilişkin bilgileri davetlilerle paylaştı.

Başbakanlığı döneminde, eşinin anaokulu projesini başlattığını anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz o dönemleri, zorlukları yaşadık. Bundan sonraki yavrularımız yaşamasın diye böyle bir inisiyatif başlattı 2016'da bizim de Başbakanlığımız dönemiydi ve başlatılan bu inisiyatif bugün önemli bir noktaya geldi. İlleri tamamlıyoruz, 15 civarında ilimiz kaldı. İnşallah onu da kısa sürede tamamlamış olacağız. 'Tam nefes alalım' derken ilçeler de geldi, inşallah ilçeler de bu kervana Erol Tuna beyi de dahil ettik, sağ olsun cömert katkılarınız için hayrınızı için şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim hayrınızı kabul etsin."

Yıldırım, Kızılayın projeye katkılarını da anlatarak, "Kızılay iyilik hareketidir. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında 1,5 asırdır bayrağımızı dalgalandıran, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen çok önemli Hilal-i Ahmer Kızılayımız çok önemli bir kuruluşumuz. Dolayısıyla hayırda yarışılan bu projede Kızılayımızın da olması projeye ayrı bir anlam da katmaktadır. Dolayısıyla Kızılay İstanbul Şubesine ve Kızılay Genel Merkezine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen yıl şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik eden ve bu yıl da başarılar dileyen Yıldırım, bordo-mavi renklerdeki kravatına işaret etti.

Yıldırım, yapılan Kızılay anaokullarının renginin standart olduğunu ifade ederek, Trabzon'daki okulun bordo-mavi renklerine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler, kurdele keserek anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Eşi Semiha Yıldırım ile sınıfları gezen Binali Yıldırım, çocuklarla vakit geçirdi, oyuncak hediye etti.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak ile Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, iş insanı Erol Tuna, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Restore edilen tarihi Trabzon Valiliği binasını da ziyaret eden Yıldırım, Vali Ustaoğlu'ndan bilgi aldı.