AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partilerden bayram ziyaretleri

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri AK Parti'ye ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Murat Emir başkanlığındaki heyeti ağırladı.