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Politika

#CANLI 458 bin sözleşmeliye kadro müjdesi! Elitaş: Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, '28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar bekleme süresine tabi olmadan, bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler' dedi.

13 Ocak 2023 Cuma 12:04 - Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz.

Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz.

Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

Belediye personeli 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz.

EYT ile kısmı biz bitirdik. Taktir yüce Meclis'in.


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