AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Cihangir İslam, DEAŞ terör örgütü kafası ile konuşmuştur

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, DEAŞ gibi terör örgütlerinin muhakemesinde çekirdeği oluşturan yaklaşımın, "Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır" şeklindeki bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'la ilgili, "Cihangir Bey, DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur. Bunun İslam'la, okuryazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir." dedi.

Bostancı, "Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulunda yaptığı, gerginliğe neden olan konuşması" hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın konuşmasının, 15 Temmuz hadisesini anlamaktan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini söyledi.

İslam'ın konuşmasının, olayı anlamaktan ziyade 15 Temmuz üzerinden siyasi olarak kendi öfke duygularını ifade etmeye çalışmasının bir örneği olarak yaşandığını belirten Bostancı, "Cihangir Bey'in konuşmaları iktidara yönelik değerlendirme konuşmaları değildir; her vesile itiraz ettiği siyasal yaklaşımlara eleştiri değil popülerlik arayışı içinde olan konuşmalardır. Bir insan Türkiye siyasetine pozitif katkı yapma aklından vicdanından ve irfanından mahrumsa, kendisinin önünde tek bir yol kalır. O da olay çıkartma..." dedi.

"Hiçbir konuşması tesadüfen yapılmış konuşmalar değil"

Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Reklamın iyisi kötüsü olmaz, nasıl dikkati çekebilirim) tarzındaki bir muhakeme ve dikkat çekmenin bir yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Tahkir etme, aşağılama, olay çıkarma, skandal yaratma tarzındaki üslubun, yaklaşımın benimsendiği kanaatindeyim. Aklı başında ve makul değerlendirmelere siyaset her zaman açıktır. Siyasetin mütekabil ilişkileri içerisinde bu tür değerlendirmelerin yeri vardır. Bu değerlendirmeler, ülke ve siyaset için kıymetli ve değerlidir. Ama Cihangir'in beyin dili böyle bir dil değil, zehirli bir dil; fikirle ilgili bir dil değil. Buradan ben ne söylemeliyim ki 'AK Parti Grubu'nun ve AK Parti'ye oy veren insanların - onu da geçtik - makul, mantıklı, vicdanlı siyasete her zaman medeni bir şekilde bakan çevrelerin de nefretini nasıl çekerim' tarzında anlaşılabilecek konuşmalar.

Ne söylediğini, kelimeleri nasıl seçtiğini elbetteki biliyor. Hiç bir konuşması rastgele, tesadüfen yapılmış konuşmalar değil. Kasıtlı, sürekli olay çıkartmaya ve skandal yaratmaya dönük konuşmalar."

AK Parti Grubu Başkanı Bostancı, 8 yıldır Mecliste olduğunu, bu ölçüde insanların tepkisini çeken başka bir milletvekili daha görmediğini belirtti.

"Bu bir reklam ve dikkati çekme biçimi olamaz"

"Bu bir reklam ve dikkat çekme biçimi olamaz." diyen Bostancı, İslam'ın 15 Temmuz ve siyasetin başka konularına ilişkin söylediği sözlerin akıl ve mantık temelinde müzakere edilebilir sözler olmadığını kaydetti.

Naci Bostancı, İslam'ın; "15 Temmuz'a ilişkin ne kadar temelsiz bir konuşma yaptığını, 15 Temmuz'da darbecilere karşı ayaklanan ve kendi iradesine sahip çıkan millete karşı ne kadar ayıp, kabul edilemez, onları tahkir eden bir konuşma yaptığını" bildiklerini ifade ederek, "Bunun derdi farklı. Bunun derdi, her konuda ve siyasal bağlamda, karşı olduğunu düşündüğü çevrelerin öfkesini ve nefretini çekebilmeyi başarmak. O yüzden ilginç bir karakter olarak görüyorum kendisini." ifadesini kullandı.

Savcılığın, Cihangir İslam'ın bu garip konuşmasına ilişkin gerekeni yapacağını düşündüğünü belirten Bostancı, "Meclis ve toplum, değişik bir karakterle karşı karşıya. Allah kendisine akıl fikir versin." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Ortadoğu coğrafyasında DAEŞ'in temsil ettiği yaklaşımın, "Hakkı sadece ben teslim ederim, benim dışımdaki herkes batıldır" şeklindeki bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Bostancı, "Maalesef, Cihangir Bey böyle bir kafa ile konuşmuştur, DEAŞ örgüt kafası ile konuşmuştur, terör örgütünün muhakemesi ile aynı paralele düşmüştür. Bunun demokratik kültürle, kesinlikle İslam'la, rasyonel muhakemeyle, okur yazarlıkla ilgisi yoktur. Bu, fanatizmin dilidir." şeklinde konuştu.