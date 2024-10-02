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Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler: Meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda bir çalışma yapmamız gerekiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Öncelikli olarak bakanlarımızla görüşüp meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda bir çalışma yapmamız gerekiyor, bunu da yapacağız' dedi.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanı Güler: Meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda bir çalışma yapmamız gerekiyor
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AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. Maddesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) olağanüstü durumlarda bilgilendirilmesi için cumhurbaşkanı yardımcısının talebi doğrultusunda ilgili bakanlıkların meclisi bilgilendirmesi için talepte bulunması gerektiğini söyleyerek, "Meclis başkanlığımıza ulaştıktan sonra meclis başkanlığımız bunu uygun bir zaman dilimi içerisinde planlıyor. Tabii burada bakanlarımızla görüşmemiz lazım. Şu anda malum sıcak savaş ve kriz alanı devam ediyor güneyimizde. Gerek Milli Savunma Bakanımızla gerekse Dışişleri Bakanımızla görüşeceğiz. Şu aşamada neler yapılabilir, ne gibi bir durum arz ediyor önümüzdeki haftalarda meclisimizin bu konularda özel bilgilendirilmesi için talepleri hususunda konuşacağız ve değerlendireceğiz" dedi.

"ÇALIŞMA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Talebin meclis başkanlığına ulaştıktan sonraki aşamada genel kurulun vereceği bir kararla oturumun kapalı mı açık mı yapılacağı hususuna dikkati çeken Güler, "Öncelikli olarak bakanlarımızla görüşüp meclisimizin bilgilendirilmesi hususunda bir çalışma yapmamız gerekiyor, bunu da yapacağız" diye konuştu.

"PLANLAMA YAPACAĞIZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM Başkanı Numan Kurtulmış ile görüşmesi sonrasında mı planlandı yoksa öncesinde mi?" sorusuna Güler, şöyle yanıt verdi:

"Öncesinde zaten konuşuyorduk. Çünkü şu andaki kriz alanları farklılık gösterebilir. Onların da meclis başkanlarımıza yönelik bir talep ilettiklerini duyduk. Sonra bize de ilettiler. Zaten biz dedik bu konularda bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyulabilir. Bakanlarımızın yurt dışı programları vardı, ona göre bir planlama yapacağız. Olumlu baktığımızı söyleyebiliriz."

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