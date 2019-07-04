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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Böyle değerlendirmek doğru değil

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin, 'Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil.' dedi.

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Bostancı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geleceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin soru üzerine Bostancı, "Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil, sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir, bu çok doğal bir şeydir. Bürokratik kurumlarda kendi yapıp ettiklerine ilişkin zaman zaman dönüp 'ne yaptık ne ettik' diye bir değerlendirme yaparlar. Sisteme ilişkin de bizim yaptığımız çalışmanın mahiyeti budur." ifadelerini kullandı.

Bostancı, kabine revizyonuna ilişkin soruya, "Revizyon kelimesi birazda yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir, yoksa sistemi ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afaki birtakım sonuçları şimdiden söylemenin manası yok. Bu sadece bir değerlendirme, sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bunu ikinci yıl yapar, üçüncü yılda yapar, dört yılda yapar ve her yıl yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesi." yanıtını verdi.

Toplantının içeriğine ilişkin soru üzerine Bostancı, şunları söyledi: "Biz aslında seçim döneminde grup toplantıları yapamadık epey bir süre, Sayın Genel Başkanımız milletvekilleri ile bir araya gelememişti. Geçmiş dönemlerde de sık sık milletvekilleri ile kahvaltılı toplantılar düzenlendi. Aynı bağlamda bir toplantıdır buradaki, yine küçük gruplar halinde bir araya gelecek sayın milletvekillerinin değerlendirmelerini Genel Başkanımız dinleyecek."

Bostancı, yargı reformu paketine ilişkin soru üzerine, "Ona ilişkin çalışmalar sürüyor. Paketlerin gelebilmesi için tekemmül etmesi lazım, tamamlanması lazım henüz tamamlanmadı." diye konuştu.

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