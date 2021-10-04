AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yamalı bohça ittifakının dikişlerinin patlamasının önüne geçmek istiyorlar

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:18

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşmasını bu hafta Meclis gündemine almak istediklerini belirterek, "Nükleer enerjiyle ilgili iki diğer anlaşmayla birlikte bu hafta 3 uluslararası anlaşmayı Meclisin gündemine getirmeyi düşünüyoruz. Depremin Önlenmesine İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu raporunun da bu hafta görüşülmesi hususu gündemde. Bir yeni başlangıçla, bütün siyasi partilerin ortak önergeleri doğrultusunda vermiş olduğu başlıklar ve önemine binaen Paris İklim Anlaşmasıyla bu hafta Meclis çalışmalarına başlamış olacağız." bilgisini paylaştı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Akbaşoğlu, "Bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri olmuştur. Bilhassa Kıbrıs Barış Harekatı'nda ortaya koyduğu kararlılık, ciddi mücadele çerçevesinde bu zaferin kazanılmasında da çok büyük emekleri söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu. Akbaşoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulunun teknik altyapısının yenilenme çalışmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, bu yasama yılında da bütün partilerin katkılarını, düşüncelerini almak suretiyle Cumhur İttifakı olarak milletin ihtiyaçlarının giderilmesi, sorunların çözümlenmesi konusunda Meclis'te faaliyetlerini aynı kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi.

- "'KÜRT SORUNU VARDIR' DİYENLER, KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZI SORUN OLARAK GÖRENLERDİR"

HDP'nin tutum belgesi ve CHP'nin bu belgeye ilişkin değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Akbaşoğlu, "Bir senaryo yürürlüğe konmuş vaziyette, görev dağılımı yapılmış. Adına Millet İttifakı denen ittifak bileşenleri, kendilerine daha üst bir akılla verilen görevleri harfiyen ifa etmeye çalışıyor. CHP'nin liderinin daha önce sözde 'Kürt sorunu vardır' sözüyle zaten HDP'nin açıklayacağı tutum belgesinin altlığını ve zeminini oluşturduğu görülüyor. Bu bir paslaşma sonucunda, belirli bir hedefe doğru götürülmek istenen neticelerin kendi içindeki görev dağılımına dönük adımları olarak değerlendirmelidir. Hem CHP'nin hem İYİ Partinin hem HDP'nin kendi içlerinde bir görev dağılımına dönük beyanlarını ve atraksiyonlarını görüyoruz." karşılığını verdi.

"Biz, demokratik devrimlerle Türkiye'de her sorunu aştık." diyen Akbaşoğlu, "Türkiye'de hiçbir etnik sorun bulunmamaktadır. Türkiye'de bir terör sorunu vardır, bunun da üstesinden AK Parti iktidarları gelmektedir. Sözde 'Kürt sorunu vardır' diyenler, Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerdir. Kürt kardeşlerimizi sorun olarak görenlerin beyanlarını kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, Millet İttifakı bileşenlerinin sorun oluşturmak için suni gündemler ortaya attığını söyledi.

- "PARLAMENTER SİSTEMİ MİLLET İÇİN İSTEMİYORLAR, KENDİLERİ İÇİN İSTİYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözünü değerlendiren Akbaşoğlu, "'Yurtta sulh cihanda sulh', 'Ben, başbakan olacağım. Ben, başbakan olacağım' terennümüne bir atıf olarak değerlendirmek daha doğru olsa gerek. Birisi 'Ben, cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Birisi 'Ben başbakan olacağım' diyor. Birisi de 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık istiyorum ha' diye oradan tehdit savuruyor. Bunun için de ulufe dağıtacakları, adına 'güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş' diyerek, kötü ve zayıf olduğunu ikrar ettikleri parlamenter sistemi tekrar canlandırmak istiyorlar. Yani eskiyi allayıp pullayıp, yeni diye milletin önüne koymak istiyorlar. Parlamenter sistemi millet için istemiyorlar, kendileri için istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Ulufe dağıtımına dönük görev dağılımını kendi aralarında yaparak bir kamuoyu oluşturmaya çalışıldığını belirten Akbaşoğlu, "Merkezinde HDP'nin yer aldığı bu yamalı bohça ittifakının belirli ulufelerle bir noktaya kadar götürülmesi talebini ortaya koyuyorlar. Bu manada 'erken seçim', 'erken seçim' diye tekrarlama durumunda kalmaları, Haziran 2023'e kadar bu yamalı bohça ittifakının dikişlerinin patlamasının önüne geçmek içindir." yorumunu yaptı.

Zamanında yapılacak seçimlerde milletin "yıkım ittifakı" ile "yapım ittifakı" arasındaki farkı net bir şekilde karara bağlayacağını söyleyen Akbaşoğlu, "Cumhur İttifakı'nın zaferi ile 2023 seçimleri neticelenecek." dedi.