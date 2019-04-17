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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan çarpıtılan sözlerine açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da yaklaşık bir ay önce seçim çalışmaları sırasında yaptığı bir konuşmasının tamamen çarpıtılarak servis edildiğini belirterek, 'Konuşmamın bütünü izlendiğinde hakikat açıkça görülecektir.' dedi.

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Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çankırı'da seçim çalışmaları sırasındaki bir konuşmasının "kes, yapıştır" yöntemiyle tamamen çarpıtılarak çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla servis edildiğini belirtti.

Akbaşoğlu, "AK Parti, 2002'de asgari ücretle ilgili 'çay-simit hesabı' yaparak iktidara geldi ancak bugünkü durum 2002'den daha da kötü' şeklinde beyanatlarda bulunan bazı siyasetçilerin yaptığı gerçek dışı hesaplamaların yanlışlığını ve tutarsızlığını vurgulamak, 2002-2019 yılları arasındaki asgari ücret mukayesesini doğru yapmak için verilen örnek, kendi bağlamından koparılarak farklı amaçlar için kullanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bütünü izlendiğinde hakikatin açıkça görüleceğine dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"2002'de 117 dolar olan asgari ücret, bugün 353 dolara tekabül etmektedir. Amacımız, dolar bazında yaklaşık 3 katına çıkardığımız asgari ücreti ve ekonomik refah düzeyini her şeyin en iyisine layık olan halkımız için daha da yukarılara çıkarmaktır. Bu yönde canla başla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Akbaşoğlu, ayrıca söz konusu açıklamasının videosunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

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