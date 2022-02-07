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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Yapılan kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta ve centilmenlikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır ama hukuken en ufak tereddüt olmadığı da apaçık ortadadır.' dedi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:13
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Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağına dair tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda en ufak tereddüt bulunmadığının herkes tarafından bilindiğini belirten Akbaşoğlu, gerek Anayasa Komisyonu'nda gerekse TBMM Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili yapılan müzakerelerde muhalefetin en ufak itirazı olmadığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabileceğine ilişkin hükmün açık olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Yapılan kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez aday olması durumunda ipi göğüsleyeceğini gören muhalefet partileri şimdi mızıkçılık peşinde koşmakta ve centilmenlikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır ama hukuken en ufak tereddüt olmadığı da apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı.

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