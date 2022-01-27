AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Artık Türkiye zincirlerini kırıyor

AA 27 Ocak 2022 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:39

Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında bir restoranın açılışına katılan Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan'ın Türkiye'nin notunu tekrar değerlendirdiğini hatırlatan Bülent Turan, "JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden ağırlığını artır bölümüne yükselterek Türkiye'yi yatırım yapılır, geleceği rahat, ekonomisi açık bir ülke haline geldiğini değerlendirdi. Amerikalının gördüğünü Çanakkalelinin görmesini istiyoruz. Amerikalının gördüğünü Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Sıkıntıları beraber aşacağız. 85 milyon kardeş olmayı, omuz omuza olmayı, yeri geldiğinde hep beraber iş yapmayı bilmek zorundayız. Tek vatanımız var. Tek bayrağımız var. Tek devletimiz var. O yüzden siyasi parti, polemik, kavga, hepsi baş üstüne. Ama ortak meselelerde, terör gibi, güvenlik gibi meselelerde bir arada olacağız." diye konuştu.

Turan, geçen hafta HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

"Ben o çatının altında olmaktan utandım" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Ancak onu kınamayanlar oldu. Kendisini bırak, o fotoğrafı görüp de onları kınamak yerine yok çözüm sürecindeydi, yok öyleydi böyleydi gibi iftiralarla konuyu kapatmaya çalıştılar. Oysa teröre karşı zayıf dil olmaz. Yeri geldiğinde omuz omuza adım atmak durumundayız. Artık Türkiye zincirlerini kırıyor. Türkiye dünyada da bölgesinde de adından söz ettiriyor."

Turan, daha sonra yeni açılan restoranı gezip işletmecilere hayırlı işler dileğinde bulundu.

Açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ticaret Borsası Yönetimi Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.