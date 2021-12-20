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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:45
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