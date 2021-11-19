AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz

AA 19 Kasım 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 15:26

Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde düzenlenen doğal gaz ilk kazı törenine katıldı.

Çanakkale'nin bir noktasının daha doğal gaz ile buluştuğunu belirten Bülent Turan, Geyikli'deki yatırımın 27 milyon lira olduğunu söyledi. Doğal gazın gelecek yılın sonbaharında kullanılmasının planlandığını hatırlatan Turan, 160 kilometrelik doğal gaz hattı ile belde halkının çok kaliteli bir yakıtla buluşması için tarihi bir ana tanıklık ettiklerini anlattı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turan, Türkiye'de siyasi krizlerin yaratılmaya devam ettiğini söyledi. Başkanlık sistemine erken seçim olmasın diye, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtikleri belirten Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Bugün ısrarla erken seçimi gündeme getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Yarın seçim var desek adayları yok. Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi, ne demek yıpranırmış? Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Turan, "50+1" tartışmasının da çok geride kaldığını vurguladı.

Ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının ve parametresinin değişmeyeceğini aktaran Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir gündemimiz olmadığını, çalışıp da 50+1'den çok daha üste oranlarla inşallah ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim. Polemik, siyasi kavga olur ama milli konularda bir araya gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye 'hayır' diyen, çıkıp da 'evet' diyenlere hain diyen, ortakların bir araya geldiklerinde birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak evet derken diğeri hayır diyecek. Bir ortak diğerine hain diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok."

Konuşmaların ardından Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, kaymakamlar, belediye başkanları ve belde halkının katılımıyla ilk kazı gerçekleştirildi. Sisteme bağlanacak ilk boru da katılımcılar tarafından hatıra olarak imzalandı.

Buradaki törenin ardından Bayramiç'te 100 adet süt sağım ünitesi ile 30 ton İtalyan çimi dağıtımı ve Küçük Baş Hayvancılığı Destekleme Projesi sertifika dağıtımı yapıldı.