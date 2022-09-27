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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan ''Dezenformasyon Yasası'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, kamuoyunda 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen yasanın hazırlıkları öncesinde radyo ve televizyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

IHA27 Eylül 2022 Salı 12:15 - Güncelleme:
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Kayseri merkezli olarak yayın yapan Olay Türk TV'de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Elitaş, sosyal medyanın dezenformasyona sebebiyet vermesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti. TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın radyo ve televizyonların haklarını ilgilendiren talepleri hakkında açıklamalarda bulunan Elitaş, internet medyasına Basın İlan Kurumu tarafından destek veriliyorsa radyo ve televizyonlara da aynı desteğin verilmesi gerektiğini, radyo ve televizyonlara destek verilmiyorsa internet medyasına da destek verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bir yanlışlık var o işte" dedi.

TVSEN'in, Basın Kanunu'nda yapılacak olan değişiklikte "mevkutelerin (gazete ve dergi) yanı sıra internet haber sitelerinin" ifadesi yerine "mevkutelerin (gazete ve dergi) yanı sıra medya hizmet sağlayıcı kuruluşların" denilmesi halinde gazete, dergi ve internet haber sitelerinin yanı sıra radyo ve televizyonların da gireceği yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Elitaş, "Bunu da teklif edelim" dedi. Elitaş, TVSEN'in radyo ve televizyonlarda ücretsiz olarak yayınlanan kamu spotları ve zorunlu yayınların da ücretlendirilmesi ile ilgili talebi de inceleyeceklerini ifade etti.

Salı günü TBMM gündemine gelecek olan Basın Kanunu'ndaki değişikliklerde muhalefet partilerinin TVSEN'in talepleri konusunda iktidara destek verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

  • Mustafa Elitaş
  • Dezenformasyon Yasası
  • AK Parti

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