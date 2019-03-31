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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu oyunu Çankırı'da kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili uhammet Emin Akbaşoğlu oyunu Çankırı TOKİ Ortaokulu'nda kullandı.

  • AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da oyunu kullandı.

Akbaşoğlu, oyunu kullanmak üzere eşi ve oğullarıyla TOKİ Ortaokuluna geldi.

Okulda kurulan 1118 numaralı sandıkta oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, seçim süreci boyunca bütün siyasi partilerin propagandalarını, projelerini ve düşüncelerini ortaya koyduğunu söyledi.

Çankırı'da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Akbaşoğlu, "Demokraside son sözü her zaman millet söyler. Millet ne derse ona göre de herkes hizaya girer. Burada bütün sandıklarda gerçekten yüksek bir katılım olduğunu müşahede ediyoruz. İnşallah Türkiye genelinde de milli iradenin tecellisi hususunda vatandaşlarımız en yüksek katılımı sağlamak suretiyle iradesini sandığa yansıtacak." diye konuştu.

"ÇANKIRI'DA SÜKUN İÇERİSİNDE BİR SEÇİM GEÇİRİYORUZ"

Seçimlerde yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Millet ne derse o olur. Burada önemli olan demokratik bir kültür içinde milletin iradesinin hiçbir engel olmaksızın güzel bir şekilde sandığa yansıması, bu milli iradenin tecellisine göre de herkesin kendi üzerine düşeni güzel bir şekilde ortaya koymasıdır. Çankırı'da sulh ve sükun içinde bir seçim geçiriyoruz."

Türkiye'de hoşgörü ve centilmenlik anlayışı içinde demokratik seçimlerin sandığa yansıyacağını ifade eden Akbaşoğlu, "İnşallah akşam milletimizin genel iradesi ortaya çıkacaktır." dedi.

Akbaşoğlu'na Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da eşlik etti. 

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