Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un 'Akşener' sorusu, İP'li vekili çılgına çevirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un TBMM Genel Kurulu'nda sorduğu soru İP'li vekilleri çılgına çevirdi. AK Parti'li Muş'a küfürler savurmaya başlayan İP'li Öztürk'e iki birleşim çıkarma cezası verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un "Sayın Akşener'i 'Tek millet değil, Türk milleti' söyleminden 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' noktasına getiren nedir?" sorusu, İP'li vekilleri çıldırttı.
 
TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen hararetli bütçe tartışmaları esnasında yükselen tansiyonun ardından İP'li Yasin Öztürk, Mehmet Muş'un sorusuna karşılık küfürle yanıt verdi.
 
İP'li Öztürk'ün ettiği küfürün ardından yaşanan gerilim sonrası TBMM Başkanı Binali Yıldırım birleşime ara verdi.
 
TBMM Başkanı Yıldırım, aranın ardından, sarf ettiği sözler nedeniyle İP'li Öztürk'e geçici çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İP'li Öztürk'e iki birleşim çıkarma cezası verildi.
 
"Demirtaş bile inkar etmiyor, CHP itiraz ediyor"
 
Milletin imkanlarını terör örgütü PKK'ya aktaran HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı ilk tepkiyi CHP'nin verdiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Demirtaş'ın kendisi bile PKK irtibatını inkar etmezken, mahkemenin hüküm vermesine burada ilk önce CHP Grup Başkanvekili itiraz ediyor. Neden? O yakınlığı pekiştirmek için." ifadelerini kullandı.
 
(aksam.com.tr)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA