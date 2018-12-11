AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un 'Akşener' sorusu, İP'li vekili çılgına çevirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un "Sayın Akşener'i 'Tek millet değil, Türk milleti' söyleminden 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' noktasına getiren nedir?" sorusu, İP'li vekilleri çıldırttı.

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen hararetli bütçe tartışmaları esnasında yükselen tansiyonun ardından İP'li Yasin Öztürk, Mehmet Muş'un sorusuna karşılık küfürle yanıt verdi.

İP'li Öztürk'ün ettiği küfürün ardından yaşanan gerilim sonrası TBMM Başkanı Binali Yıldırım birleşime ara verdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, aranın ardından, sarf ettiği sözler nedeniyle İP'li Öztürk'e geçici çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İP'li Öztürk'e iki birleşim çıkarma cezası verildi.

"Demirtaş bile inkar etmiyor, CHP itiraz ediyor"

Milletin imkanlarını terör örgütü PKK'ya aktaran HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı ilk tepkiyi CHP'nin verdiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Demirtaş'ın kendisi bile PKK irtibatını inkar etmezken, mahkemenin hüküm vermesine burada ilk önce CHP Grup Başkanvekili itiraz ediyor. Neden? O yakınlığı pekiştirmek için." ifadelerini kullandı.

(aksam.com.tr)