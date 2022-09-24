AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Gündemde çok önemli yasal düzenlemeler var

Tunç, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini hatırlatan Tunç, TBMM'nin 6. yasama yılı ile bir ilke imza atacağını Meclis tarihinde bir dönem içinde ilk kez 6. yasama yılına girileceğini bildirdi.

Kısa süren yasama yıllarında kadük kalan kanunlara, verimsiz yasama çalışmalarına şahit olunduğunu belirten Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde istikrarın TBMM'ye de nasıl yansıdığını, 6. yasama yılına kadar uzayan bir dönemin şahidi olarak görmüş oluyoruz." dedi.

Yeni yasama yılında, vatandaşların beklediği yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Tunç, "27. dönemin son yasama yılı biraz daha yoğun geçecek gibi görünüyor çünkü gündemimizde çok önemli yasal düzenlemeler olacak." diye konuştu.

Tunç, Genel Kurul gündeminde "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2021 yılı raporu ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair 42 kanun teklifinin bulunduğunu ifade etti.

- MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların da Meclisin gündemine geleceğini bildiren Tunç, Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik düzenlemenin bunlardan biri olduğunu söyledi. Tunç, 3 milyon gencin faydalanacağı düzenleme ile devletin yaklaşık 26 milyar liradan vazgeçeceğine dikkati çekti.

Vatandaşların bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarının tasfiye edileceğini anlatan Tunç, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan 2 bin liraya kadar olan icra ile varlık yönetim şirketlerine geçmiş olan borçların devlet tarafından karşılanması söz konusu. Burada 6 milyon icra dosyası bulunuyor. 6 milyon icra dosyasındaki yaklaşık 30 milyar lira devlet tarafından yüklenilecek. Bu anlamda dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir düzenlemeyi Meclis önümüzdeki günlerde gündemine alacak." bilgisini paylaştı.

- 7. YARGI PAKETİ'NDE YER ALACAK DÜZENLEMELER

27. dönemde toplamda 6 yargı paketinin hayata geçirildiğini anımsatan Tunç, hazırlıkları süren 7. Yargı Paketi'nde, yargıyı hızlandıracak, adalet sistemini daha güçlü hale getirecek, vatandaşların adalete güvenini sağlayacak ve uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri giderecek önemli düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

Tunç, İnsan Hakları Eylem Planı'nda vadedilen ve iki yıllık sürede hayata geçirilecek önemli konuların 7. Yargı Paketi'nde yer alacağını, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemini getirecek düzenlemenin hayata geçirileceğini kaydetti.

Adalet Bakanlığının, herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta, dava sürecinde, dava ve avukat giderlerini "Hukuki Himaye Sigortası" kapsamına alacak taslak üzerinde akademisyenlerle çalışma yürüttüğünü aktaran Tunç, bu düzenlemenin yargı paketine gireceğini bildirdi.

- "EYT DÜZENLEMESİ YILIN SONUNA DOĞRU"

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemenin de yıl sonuna doğru Meclisin gündemine geleceğine dikkati çekti.

2023 yılı bütçesinin, 17 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulacağını dile getiren Tunç, bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyonunun ardından Genel Kurulda görüşüleceğini anımsattı.

Yoğun bir yasama sürecine girileceğini belirten Tunç, vatandaşların beklediği önemli yasal düzenlemelerin parlamentodan hızlı ve düzeyli bir yasama süreci ile hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

- EKONOMİYE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞI

Ekonomiyle ilgili önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyleyen Tunç, AK Parti TBMM Grubu, ilgili milletvekilleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının, yakın dönemde Meclise sunulması beklenen ekonomi paketi ile ilgili çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Söz konusu kanun teklifi ile vatandaşların alım gücünü ve üretimi daha da artıracak düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade eden Tunç, "Yeni politikamız yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Bu politikaya uygun ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri elbette gerçekleştireceğiz. İnşallah bu paket bütçe görüşmelerinden önce Meclisin gündemine gelecek." dedi.

Kovid-19 salgını, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından özellikle Avrupa'yı derinden etkileyen enerji krizinin ortaya çıktığına değinen Tunç, "Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok. Enerji fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlarımızı korumaya yönelik tedbirleri bugüne kadar aldık. Elektrik, doğal gaz faturalarının yüzde 80'ine yakını devletimiz tarafından sübvanse ediliyor. Bu destekler sürecek. Bu destekler noktasında yasal düzenleme çıkarmak gerekiyorsa bunu da çekinmeden çıkarırız." mesajını verdi.

- "TEMİZ DİL" TEMENNİSİ

TBMM'nin, demokrasinin kalbi, milli iradenin tecelligahı olduğunu vurgulayan Tunç, milletvekillerinin yasama sürecine katılmasının önemine işaret etti. TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında tartışmaların zaman zaman istenmeyen noktalara doğru gidebildiğini hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:



"Seçimlere doğru giderken tabii siyasi atmosfer de yoğunlaşacak. Bu anlamda temennimiz daha temiz bir dille, daha düzeyli, yasama kalitesini daha da artıracak bir tartışma düzeyi ile yasal düzenlemeleri hep birlikte hayata geçirmek."