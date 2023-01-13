AK Parti grup başkanvekillerinden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Stockholm'deki eylemlerin, fikir ve ifade özgürlüğü olamayacağını söyleyerek, "İsveç, bu terör seviciler için gereğini net yapmalı. Bir daha gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnızca Türkiye'de bazılarının muhalefetine konu değil, dünya egemenlerinin muhalefetine konu. Tam da bundan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Bunun, tüm Türkiye'ye yönelik bir eylem olduğunu belirten Turan, "Bu eylemin karşılığında Türkiye var. Biz dünyaya karşı dik duruşumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "İsveç'teki provokasyon tam anlamıyla bir rezalet ve en hafif tabiriyle bir alçaklık." diye konuştu.

Tunç, NATO'ya girmek için Türkiye ile müzakere eden bir ülkenin terörle arasına mesafe koyamamasının, terör örgütlerinin gösteri alanı haline gelmesinin, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyada mazlumlara sığınak olan bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti de onlara güven veren bir liman. İsveç hükümeti bir an önce failleri ortaya çıkarmalı, yapılan rezalette ihmali olan kim varsa gereğini yapmalı. Terör bir bumerang gibidir, bir gün onu besleyenleri de terörün hamiliğine soyunanları da mutlaka vurur. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi içeride ve dışarıda terör örgütü ve onları destekleyenlerle mücadelesine kararlılıkla devam edecek. Terör bir insanlık suçu, devletlerin hiçbir şekilde teröre taviz vermemesi, terörü destekleyen politikalardan uzak durması gerekir. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyen ülkeler, Türkiye'ye zarar veren terör örgütlerine zemin hazırlamaktan vazgeçmeli."

- "SORUMLULAR DERHAL YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALI"



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de "Stockholm'de Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik, hain terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz." dedi.

"NATO üyeliğini talep eden İsveç'te göz yumulan şeyin, terörün ve demokrasi düşmanlığının alçakça eyleme geçirilmiş hali olduğunu" vurgulayan Zengin, sorumluların derhal yargı önüne çıkarılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça eylemi yapanları ve göz yumanları lanetlediklerini vurguladı.

Akbaşoğlu, "Herkes bilsin ki Türkiye Yüzyılı'nı, yüzyılın lideriyle hedeflerine ulaştırmamıza kimse engel olamayacak. Türkiye'nin öncülüğünde yepyeni bir dünya mutlaka kurulacak." değerlendirmesini yaptı.