Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyet AK Parti heyeti Çin'i ziyaret edecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yılmaz başkanlığındaki heyetin ziyaretiyle, Çin Komünist Partisi ile ilişkilerin daha iyi seviyeye getirilmesi, ülkeler arası ekonomik ve sosyal alışverişi artırmak ve iş birliği alanlarını yerinde incelemek amaçlanıyor.

Bu kapsamda Cevdet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak başlatmış oldukları partiler arası diyalog çalışmaları çerçevesinde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi ve ÇKP Dış İlişkiler Bakanı Song Tao ile ÇKP Şanghay Komitesi üyeleriyle görüşecek.

Dört günlük Çin programı kapsamında "Kuşak ve Yol/Çin ve Türkiye İş ve Ticaret Sempozyumu"nda Çinli iş adamlarıyla görüşecek Yılmaz, Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendirmek üzere medya mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Cevdet Yılmaz'a ziyaretinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk de eşlik edecek.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca daha önce Belçika, Rusya, Almanya ve Romanya'ya da ziyaretlerde bulunulmuştu.