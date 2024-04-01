İBB Başkan adayı Kurum: Milletimize hayırlı olsun

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız bizi kardeş gibi bağrına bastı. Büyük bir demokratik olgunlukla süreci yürüttüğümüz seçimlerimiz milletimize hayırlı olsun. Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın iradesini sandığa yansıtan her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum.

İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız, üzerimize düşeni yapacağız

