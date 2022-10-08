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Politika

AK Parti İl Başkanı Aydın'dan HDP'ye sert tepki: Onların istediği sadece terörle anılan Diyarbakır günlerine geri dönebilmek

Diyarbakır'da bugün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali ile ilgili HDP'li yöneticilerin boykot çağrılarına AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'dan sert tepki geldi. Aydın, 'Onların istediği, sadece kanla, gözyaşı ile ölümle, bombalarla, terörle anılan Diyarbakır günlerine geri dönebilmek olup, oluşan huzur ortamını bizlere çok görmektedirler.' diye konuştu.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
AK Parti İl Başkanı Aydın'dan HDP'ye sert tepki: Onların istediği sadece terörle anılan Diyarbakır günlerine geri dönebilmek
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Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın yaptığı açıklamada, boykot çağrısını ibretle ve hayretle takip ettiklerini söyledi. Aydın, HDP yöneticilerinin Diyarbakır'daki huzur ortamından rahatsız olduğunu ve eski kaos günlerinin özleminde olduğunu belirtti. Aydın, "Bugün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali ile ilgili, HDP ve terör örgütüne müzahir bazı oluşumların ve sosyal medya hesaplarının boykot çağrılarını ibretle ve hayretle takip ettik. Diyarbakır'ımızın gelişimine, tanıtımına çok büyük katkı sunacak olan bu festival; hem gelen turist sayısını arttıracak, hem de dışarıdan gelen yatırımcıları daha da teşvik edecektir. Bir hafta sürecek bu festival ile şehrimizin gençleri, sanatseverleri, müzikseverleri çok önemli programları kendi topraklarında görecek; kültürel ve sosyal alanda büyük bir zenginlik yaşanacaktır. Sur'da yaşanan hendek ve çukur olaylarının bizatihi planlayıcısı, uygulayıcısı olanların, binlerce Kürdün evinin yıkılmasının, binlerce Kürdün ölümünün asıl sorumlusu olanların; kültür festivali üzerinden oluşturdukları nefret diline sessiz kalabilmek mümkün değildir. Kendi 'konforlu' yaşamlarından ödün vermeyip, gariban Kürt gençlerinin kanını, Türk solunun pespayelerine peşkeş çekenlerin bugün Diyarbakır'ımızdaki güzelliklerden, gelişimlerden rahatsız olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Onların istediği, sadece kanla, gözyaşı ile ölümle, bombalarla, terörle anılan Diyarbakır günlerine geri dönebilmek olup, oluşan huzur ortamını bizlere çok görmektedirler. Ama Diyarbakır'da oluşan huzur ortamını korumaya, onlara rağmen geliştirmeye sonuna kadar devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Diyarbakırlı hemşehrilerimiz, bu toprakların öz eserlerinin de özgürce sahneleneceği, Sur Kültür Yolu Festivali'ndeki etkinliklere, onların korkularını yüzlerine vuracak şekilde, coşkuyla sahip çıkacak ve bu kan emicilere, kandan beslenen zihniyete en güzel cevabı verecektir" dedi.

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