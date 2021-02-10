10 Şubat 2021 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:51

Başkan Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

- Oy oranı sandıkta ortaya çıkar, mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmadır.

- Geleceğin aydınlık Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

- Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız.

- İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır.