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Politika

AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: AK Parti ile görüşmeler mutabakatla yapıldı. 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti 2'sinde MHP aday gösterecek

22 Aralık 2023 Cuma 20:16 - Güncelleme:
AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

Feti Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının desteklenmesi, 28 Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır." dedi.

"Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır." diyen Yıldız, "Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının desteklenmesi, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun" ifadelerini kullandı.

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