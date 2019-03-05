AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: Tavşantepe'den Tuzla'ya metro gelecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu.

Yıldırım öncelikle AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ardından da MHP Tuzla İlçe Başkanlığı ziyaretlerini basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Daha sonra Mimar Sinan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'na gelen Yıldırım, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Yıldırım’a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, karanfil dağıttı.

Ardından Şifa Park Alışveriş Merkezi'nin önünde halka hitap eden Yıldırım, Tuzla'nın Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken otağını kurduğu yer olduğunu hatırlatarak, Tuzla'nın eski İstanbul'la yeni İstanbul'u bir araya getiren güzel bir ilçe olduğunu vurguladı.

Tuzla'nın aynı zamanda bir denizcilik bölgesi olduğuna işaret eden Yıldırım, bütün tersanelerin, denizleri süsleyen güzel gemilerin burada inşa edildiğini ve buradan dünyanın her yerine gönderildiğini belirtti.

Yıldırım, ilçenin son 15 yılda AK Parti belediyeciliğiyle güzel hizmetlere sahip olduğunu ifade ederek, ilçede emeği geçen eski dönem belediye başkanları İdris Güllüce ve Mehmet Demirci ile 10 yıldır Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

Yıldırım, "Şimdi Tuzla için yeni bir dönem. Yeni heyecanın, hizmetlerin başlayacağı bir dönemin arafesindeyiz. Tuzla, Mimar Sinan, Şifa. 25 gün var, 25 gün... Hazır mısınız? Yeni bir destan yazacak mısınız? Tuzla'da ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çıkaracak mıyız? Şadi Yazıcı'yı Tuzla'nın yeni dönem de belediye başkanı yapıyor muyuz?" şeklinde seslendiği vatandaşlardan 'evet' cevabını aldı. Yıldırım, Yazıcı'ya oy verilirken, kendisinin de unutulmamasını istedi.

TUZLA'YA GIDA ÜSSÜ KURULACAK

Tuzla'yla ilgili projelerini aktaran Yıldırım, ilçeye çok büyük ve muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirterek, "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Buradan dağıtım yapılacak, burada üreticiler olacak. Üretici olan yerde fiyatta öyle bir aşağı bir yukarı gitmez. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, aş sahibi olacaklar hem de Anadolu Yakası'nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak." diye konuştu.

Yıldırım, Tuzla'da ileri teknoloji merkezi kuracaklarını da dile getirerek, "Yani biyoteknoloji. Bugün 25 katrilyon lira para ödüyoruz ilaç için. Yılda 25 katrilyon çok büyük para. Yani İstanbul'un bir yıllık belediye bütçesinden daha fazla. O halde, bu parayla neyi ödüyoruz. Bunun 20 katrilyonunu yurt dışına ödüyoruz. Paralarımız dışarı gidiyor. Tuzla'ya kuracağımız biyoteknoloji üssüyle beraber artık ilacımız, aşımız burada yapılacak. Burada 160 şirket imalat yapacak, araştırma geliştirme yapacak ve 20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Gençlerimiz, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarında yer alacaklar. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edeceksin." değerlendirmesini yaptı.

"TUZLA ULAŞIMDA KAVŞAK NOKTASI HALİNE GELİYOR"

Binali Yıldırım, toplu ulaşımda Tuzla'yı da unutmadıklarını belirterek, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz." dedi.

İstanbul'daki üç otogardan bir tanesini de Tuzla'ya yaptıklarını müjdeleyen Yıldırım, otobüs terminalini Orhanlı gişelerinin yakınındaki bir alana kuracaklarını anlattı.

Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö trenlerinin ise yeniden yapıldığını anımsatarak, "Çalışmalar tamamlandı, yakın zamanda bu hattı da açıyoruz. Tuzla'dan Halkalı'ya kadar hiç inmeden rahat rahat Üsküdar'da denizin altından Marmaray'dan geçerek gideceksiniz. Hayırlı, uğurlu olsun. Tuzla ulaşımda kavşak noktası haline geliyor." ifadesini kullandı.

Tuzla tersanesinin yakınındaki Kamil Abdüş Gölü'nün de Belediye Başkanı Yazıcı tarafından mesire alanı haline getirildiğini aktaran Yıldırım, Hayırsızada'nın ise artık Tuzla'nın ve halkın adası olacağını söyledi.

Yıldırım, Alevisi, Sünnisi, Kürdü ve Türküyle kardeş olduklarını vurgulayarak, "Bizi bölmek isteyenler, bizim kardeşliğimizi bozmak isteyenler asıl kalleştir. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim edeceğiz. Bir olacağız, iyi olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ne mutlu Türküm diyene. Gün artık daha çok çalışma günüdür. 25 günü gece gündüz demeden hemşehrilerimizin gönlüne girerek inşallah 31 Mart'ta bir kez daha bu ülke için, millet için güzel bir güne yeni bir döneme hep birlikte başlayacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.