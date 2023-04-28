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Politika

AK Partili Kabaktepe: CHP'liler de onun sözlerinden utanıyor!

Seçim gündemine ilişkin 24 TV'de önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Kılıçdaroğlu, milletimizin SİHA'larına ve İHA'larına, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaya itibarından dolayı SİHA ve İHA karşıtlığından vazgeçmiş gibi görünüyordu. CHP'liler de onun sözlerinden utanıyor' dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
AK Partili Kabaktepe: CHP'liler de onun sözlerinden utanıyor!
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24 TV'de gazeteci Murat Özer'in sunduğu "Esas Mesele" Seçim Özel Oturumu'na konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satırbaşları:

21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin neler kazandığını, hangi noktalarda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldiğini İstanbullu hemşerilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz.

"SİHA'lar ve İHA'lar niye bir şirkete veriliyor" diyen Kılıçdaroğlu'nun anlamsız, manasız Türkiye'nin birikimlerini yok sayan açıklamaları vardı. Bu anlamda kendini patlatmıştır Kılıçdaroğlu.

Nükleer tesis yapıyoruz karşı çıkıyorlar. Niye karşı çıkıyorlar? Her şeyi ABD'den getiriyor, Kılıçdaroğlu Rifkin'e Zoom ile bağlanıp sorsun bakalım, Rifkin anlatsın ona ABD'de kaç tane nükleer tesis olduğunu.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medya ekibi ya da danışmanları trollük yaptırıyor farkında değil.

İBB Başkanı'na soruyorum; siz İstanbul'un en temel sorunu olan depremle ilgili senede 20 bin konut yapacaktınız, gezdiğinizden dolayı konut yapmaya fırsat mı bulamadınız, 80 bin konut nerede?

  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe
  • Osman Nuri Kabaktepe

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