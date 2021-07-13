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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe duyurdu! İstanbul'a çifte müjde

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbullulara çifte müjdeyi duyurdu. İBB yönetiminin 1 Temmuz itibariyle sonlandırdığı 'sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı' AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yeniden devreye alınacak. Ek olarak, minibüsçülerin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 13:29 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 13:29
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbullulara çifte müjde verildi.

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı yeniden devreye alındı.

Ek olarak, minibüsçülerin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı.

İBB YÖNETİMİ İPTAL ETMİŞTİ

İBB Başkanı, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 1 Temmuz itibariyle sonlandırmıştı. Bunun üzerine çalışma başlatan İBB AK Parti Grup Başkanlığı yeni bir teklif hazırlayarak temmuz ayı konuyu meclis gündemine aldı.

"HAYIRLI OLSUN"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

Bugün size 2 müjdemiz var!

Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz.

Minibüsçülerimizin ise 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz

Hayırlı olsun.

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