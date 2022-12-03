AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Engellilere yönelik hizmetlere katkılarından ötürü Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Mutluluklar" programı düzenlendi.

Engelleri aşıp yuva kuran 200 engelli çiftin katılımıyla gerçekleştirilen program, İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak katıldı.

Kabaktepe, farkındalık oluşması ve 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla bu programı gerçekleştirdiklerini belirterek, 20 yılda AK Parti'nin engellilere yönelik hizmetlerine katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ülkede 2002'den önce de ekonomi, bütçe ve bakanlık olduğunu ancak engellilere kamusal alanda yapılması gerekenlerin bir lütuf olarak görüldüğünü söyleyen Kabaktepe, "Bir yardım olarak görülürdü, hak olarak görülmezdi. Bu ülkenin vatandaşları olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin kamu hizmetinden yararlanabilme devrimini ve zihniyet dönüşümünü gerçekleştirip bahsedilen hizmetlerin zeminini hazırlayan Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün kamusal alanda da özel sektörde de engelli kardeşlerimiz için yapılan hizmetler bir lütuf değil, idarenin de görevidir, bakanlığın da görevidir." diye konuştu.

- "HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kabaktepe, engelli bireylerin her alanda; sporda, sanatta, iş hayatında, kültürde, eğitimde, sağlıkta var olabilmeleri için her türlü engeli kaldırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Fırsat verildiğinde engelli kardeşlerimizin ne kadar büyük başarılara imza attığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla yapamazlar, başaramazlar, beceremezler değil, engelli kardeşlerimize fırsat verildiğinde en iyisini yaparlar anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Madak da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne bir anlam daha eklemek istediklerini kaydetti.

Madak, "Bugün burada 200 engelli çiftimiz var. Onlarla bir mesaj verelim istedik. Toplumun en küçük yapı taşı aile kavramına da bir atıfta bulunalım, engellerine rağmen evlilik kurumunu en güzel şekilde sürdüren; burada 57 yıllık, 30 yıllık, 12 yıllık, 9 aylık evli çiftlerimiz var, onlar üzerine bir mesaj verelim istedik. Çünkü günümüzde evlilikler çok ufak sorunlarla dağılabiliyor. Bunun en güzel örnekleriyle bu mesajı verelim istedik. 'Engelsiz Mutluluklar' dedik programın adına. AK Parti engellilerle alakalı çığır açan politikalar üretti." ifadelerini kullandı.

Programda, engelli bireyler şarkı söyleyerek gösteriler sundu.