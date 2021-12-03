AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, partide görevli engelli bireylerle bir araya geldi

AA 3 Aralık 2021 Cuma 15:13 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:13

Ziyaretinde, AK Nokta'da görevli engelli teşkilat mensupları ile bir araya gelen Kabaktepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Vatandaşlarla da sohbet eden Kabaktepe, AK Parti döneminde engellilere ve ailelerine verilen destekler hakkında bilgilendirme yaptı. Kabaktepe, vatandaşların isteği üzerine yeni üye kaydı da gerçekleştirdi.

Kabaktepe, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını engelsiz kılmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladığını ifade etti.

Engelsiz bir yaşamı, sosyal hayatı, iş ve eğitim hayatını daha iyi hale getirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine inanarak bunun için çaba gösterdiklerini aktaran Kabaktepe, "Tüm bunları sağlayabilmek için gereken iş ve işlemleri yapmaktan da geri durmayacağız. Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız işleri sosyal sorumluluk olarak değil sosyal zorunluluk görüyoruz. Hayat bize yaşamak için verilmiş bir sermayedir. Tüm engelleri kaldırarak hep beraber bu hayatı yaşama cesaretini ve gayretini göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda teşkilat mensubu da katıldı.

AK Parti hükümeti döneminde engelliler ve ailelerine yönelik verilen hizmetlerin de anlatıldığı etkinlikte, 62 bin 337 engellinin atamasının yapıldığı, 2001'de aylık 8 lira olan engelli aylığının bugün 990 liraya yükseldiği, eğitim alabilecek durumdaki tüm engellilere ücretsiz eğitim verilmeye başlandığı ve 2007'den itibaren engellilere ilk kez evde bakım yardımı yapılmaya başlandığı aktarıldı.



Osman Nuri Kabaktepe, buradaki programın ardından Şişli Meydanı'ndaki vatandaşlara çiçek verdi ve günlerini kutladığı engelli vatandaşlara armağanlar verdi.