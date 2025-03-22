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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den vatandaşlara çağrı: Fitneye, provokasyona geçit vermeyelim

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteri ve eylemlere ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü millet iradesinin en büyük teminatıdır. Hukuka inanan herkes, hakkını sokakta değil, mahkemede aramalıdır. Bizim safımız milletin safıdır. Bizim durduğumuz yer, adaletin, hukukun ve demokrasinin yanıdır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrımızdır: Sağduyuyu elden bırakmayalım. Fitneye, provokasyona geçit vermeyelim.' dedi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den vatandaşlara çağrı: Fitneye, provokasyona geçit vermeyelim
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteri ve eylemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden provokasyonların farkındayız. Yargı sürecini kamufle ederek sokakları karıştırmaya çalışanların niyetini de oyunlarını da çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır.

Bu millet, sokakları savaş alanına çevirmek isteyen zihniyete hiçbir zaman prim vermemiştir. Kimse milletimizin ferasetini sınamaya kalkmasın. Bugün, sağduyu ile hareket etme günüdür.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü millet iradesinin en büyük teminatıdır. Hukuka inanan herkes, hakkını sokakta değil, mahkemede aramalıdır.

Bizim safımız milletin safıdır. Bizim durduğumuz yer, adaletin, hukukun ve demokrasinin yanıdır.

Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrımızdır:

Sağduyuyu elden bırakmayalım. Fitneye, provokasyona geçit vermeyelim.

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