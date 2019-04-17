AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptali için 3 valiz belge ile YSK’ya başvurdu

AK Parti, Maltepe seçim sonuçlarına yönelik sayım işleminin tamamlanmasını beklemeden harekete geçti ve ‘olağanüstü itiraz’ hakkını kullanarak İstanbul için ‘iptal ve seçimlerin yenilenmesi’ talebinde bulundu. AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin, itiraz dilekçelerinin eklerini oluşturan 3 valiz dolusu belgeyi dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

ÜÇ VALİZ BELGE SUNDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, YSK’ya başvuru yaptıktan sonra yaptığı açıklamada “Bu işte gerçekten bir iş var. Çok net organize bir usulsüzlük var. Çok net seçim yolsuzluğu var. Bu şüpheyi ortadan kaldıracak YSK’dır. 3 valiz dolusu belgeyle geldik. Bunların hiçbirisi delilsiz, belgesiz değildir. Söz, YSK’nındır. YSK’nın, vereceği kararla şüpheleri ortadan kaldıracağı, organize seçim usulsüzlüğünün önüne geçeceğini düşünüyorum” dedi.

6 BİN OY GASBEDİLDİ

“Seçim akşamından bu yana tüm Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş görünüyor” diyen Yavuz, seçim gecesinden itibaren yaşananları özetledikten sonra, geçersiz oyların sayımı sonucunda 6 bin oy AK Parti’ye yazılması gerekirken başka yerlere kaydırıldığının anlaşıldığını vurguladı. AK Parti’nin yaptığı itirazlarla İstanbul’da oyların sadece yüzde 10’una denk gelebilecek bir oranının sayıldığını ve aradaki farkın 29 binlerden 13 bin 900’lere indiğine işaret eden Yavuz “Eğer bunların tamamı sayılsaydı, şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı sonuç değişecekti. Yanlış yazımların yüzde 85.5 oranında AK Parti aleyhine yazılmış. Sadece yüzde 14.5’i CHP aleyhine yazılmış. Olanlar, seçmen iradesinin bir anlamda iç edildiğini bize gösteriyor. O kadar çok sebep var ki organize usulsüzlük yapıldı demek için” değerlendirmesinde bulundu.

5 BİN 388’İ MÜHÜRSÜZ

Yapılan usulsüzlüklerden örnekler de veren Yavuz, dilekçelerinde yer verdikleri şu tespitleri paylaştı:

Sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler: Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388’i mühürsüz. Benim kastım, sayım döküm cetvellerinden 5 binden fazlasının mühürsüz olduğunu gördük. 694’ünün imzasız, 214’ünün boş olduğunu gördük. Cezaevlerindeki kısıtlı seçmenler var listelerinde. Yanına şerh düşülmemiş oy kullanamaz diye. Cezaevini birinci adres olarak göstererek seçmen olarak gösterip oy vermemesi gerekirken oy verenler var. Hükümlüler var. Ne hikmet ve nasılsa yanına oy kullanamaz şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü İstanbul seçimlerinde yer almış.

PUSULA İLE OY FARKLI

Oy kullanan kişi sayısı ile pusulaların farklı olduğunu dile getiren Yavuz “Eksik veya fazla olan sayı 25 bin kadar. Aradaki fark 13 binlere düşmüşken, sandığın yüzde 10’u sayılmış, eksik veya fazla çıkan, imzadan, kayda geçen sayı 25 bini buluyor. Sandık başkanları ve memur üyelerin durumu: Bizim mevzuatımız çok açık ve net. Kamu görevlilerinden asker olanlar gibi engeli olanların dışındaki memurlar arasından olması gerekir. 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmişler var. AK Parti’ye yazılması gerekirken: 16 bin 884 oy, AK Parti lehine yazılması gerekirken başka partilere yazılmış. Aradaki fark 13 bin 900’e kadar indi.