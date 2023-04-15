AK Parti İstanbul Teşkilatı yeni bir rekora hazırlanıyor

İstanbul Teşkilatı; daha önce gerçekleştirdiği "Yüz Yüze 100 Gün" , "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyalarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde 964 mahallesinde milyonlarca vatandaş ile buluştu.

"Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel" konseptiyle Artı-1 Üye Hamlesi başlatarak özellikle genç seçmenler partiye kazandırıldı.

"İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" kampanyasına en güçlü desteği veren İstanbul Teşkilatı, İstanbul'un dört bir yanında milyonlarca genç ile buluştu. Bakanlardan milletvekillerine, İl Başkanından Belediye Başkanlarına, İlçe Başkanlarından Mahalle Başkanlarına kadar üst düzey katılımla gerçekleşen buluşmalar sayesinde hem gençlerin zihinlerini meşgul eden sorulara cevap verildi hem de Türkiye Yüzyılı vizyonu anlatıldı.

Sahada bir nebze olsun bırakmayan İstanbul Teşkilatı, 14 Mayıs Zaferi'nin fetih kilidini açacak "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" kampanyası başlattı. 1 Nisan'da başlatılan kampanya kapsamında 39 ilçe 964 mahallede tüm sokaklar arşınlanıyor. Mahalle Başkanları mihmandarlığında her bir sokak için ayrı ekip oluşturulup hane hane ziyaret ediliyor. İlk etabı Esenyurt, Sarıyer ve Ataşehir'de başlayan kampanyada 1 günde 100 bin hane ziyaret edildi. Ziyaretler devam ediyor.

Ramazan ayı süresince İl Başkanlığı'ndan İlçe Başkanlıkları'na kadar teşkilat yönetimi ev, sokak, iş yeri ziyaretleriyle iftar ve sahur programları gerçekleştiriyor.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, her gün binlerce genç ile İstanbul'un dört bir yanında başlattığı "İftara 5 Kala" kampanyasıyla yolda, durakta, trafikte iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikram ediyor.

Saha faaliyetlerinin yanı sıra sandık güvenliği için de çalışan İstanbul Teşkilatı, il genelinde kurulacak 31 bini aşkın sandıkta görev yapmak üzere; müşahit, kat sorumlusu, okul sorumlusu ve her okula en az 2 avukat sistemiyle 200 bin kişilik sandık ordusunu hazır hale getirdi.