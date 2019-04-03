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AK Parti İstanbul’da 39 ilçeye itiraz etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 39 ilçede itirazda bulunduklarını belirtti. Şenocak, Binali Yıldırım adına tutanak ve cetvele işlenen oyların ilçe seçim kuruluna ‘sıfır’ girildiğini açıkladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, İl Başkanı Bayram Şenocak tespit ettikleri usulsüzlükler de dahil olmak üzere tüm itirazlarını 39 ilçe seçim kuruluna teslim ettiklerini söyledi. İtirazların esaslarına değinen Şenocak “Maddi hataların düzeltilmesi. Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK’ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir” dedi. 

HUKUKİ SÜREÇ VURGUSU 

Basın mensuplarına gösterdiği cetvelde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 3299 numaralı sandıkta 153 oy aldığını aktaran Şenocak, sözlerine şöyle devam etti: 2106 numaralı dosyada, Binali Yıldırım Bey’in sandık sonuç tutanağına 127 olarak işlenmiş. Aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Ama burada bir farklılık var. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar ya da görevliler, bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz yaklaşık 2 bin 675 oy YSK’da sıfır olarak görünüyor. Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz. 

25 BİN OY GEÇERSİZ SAYILDI 

Oylarının tasnifinde sadece bin sandıkta 25 bin geçersiz yo olduğunu ve oyların yeniden sayılması noktasına yine devam ettiklerini belirterek, seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu söyledi. Seçim kanunun değişmesiyle ilk defa bu seçimde muhtarlık pusulaları dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını dile getiren Şenocak, “Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız” dedi. 

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