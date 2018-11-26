AK Parti İstanbul ile final yapacak 

Başkan Erdoğan, partisinin ilk grup belediye başkan adayını Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören ile açıklamıştı. Belediye başkan adayları, il başkanları ve milletvekillerinin katıldığı törenin ikinci etabı, bugün grup toplantısında gerçekleştirilecek. Cumartesi günü, aralarında bazı büyükşehirlerin de olduğu 40 ilin başkan adayını açıklayan Başkan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da aralarında olduğu 20 ilin adaylarını açıklayacak.

İŞTE AÇIKLANACAK 20 İL

Başkan Erdoğan’ın bugün açıklayacağı illerin isimleri şöyle: 1 Ankara , 2 İzmir,3 Balıkesir, 4 Sakarya, 5 Konya, 6 Muğla, 7 Trabzon, 8 Eskişehir, 9 Hatay, 10 Mardin, 11 Uşak, 12 Çanakkale, 13 Çorum, 14 Sivas, 15 Yozgat, 16 Karaman, 17 Muş, 18 Bingöl, 19 Çankırı, 20 Afyonkarahsar. Başkan Erdoğan’ın bugün aday olarak açıklayacağı isimler arasında eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, mevcut kabinede bakan yardımcısı olarak görev yapanların da yer alacağı belirtiliyor.

İLÇELERDE ÇALIŞMA

Büyükşehir ve il merkezlerinin adaylarını açıklarken, ilçeler üzerinde çalışmaların da yoğun şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Bugün açıklanacak Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarının da büyük oranda netleştirildiği, ancak MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri kapsamında bazı ilçeler üzerinde değişikliğe gidilmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Bu arada MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri, dün iki genel başkan yardımcısının bir araya gelmesiyle sürdü. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz, ittifakın son detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiler. AK Parti bu nedenle, ittifak yapılması planlanan ilerin adaylarını açıklamayı da sona bıraktı. İlçeler üzerindeki çalışmalar da ittifaktaki görüşme çerçevesine göre son haline kavuşacak.

İSTANBUL İLE FİNAL

İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.