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Politika

AK Parti, İYİ Parti ile görüşecek

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence teklifine destek için 11 Ocak Çarşamba günü MHP ve İYİ Parti ile görüşecek.

TRT Haber9 Ocak 2023 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
AK Parti, İYİ Parti ile görüşecek
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Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak.

İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.

AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak.

TRT Haber'in haberine göre, AK Parti, ilk olarak 11 Ocak Çarşamba günü MHP ile bir araya gelecek. Daha sonra İYİ Parti ile görüşecek.

İYİ Parti daha önce, başörtüsüne anayasal güvence teklifine evet diyeceğini açıklamıştı.

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