AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı başladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sevgili İzmirliler, İzmir teşkilatımızda görev yapan değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün ikinci şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz bu mücadelesi ile tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Fethi Sekin’e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Afrin’de Cerablus’ta şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir Anadolu’nun işgale başlandığı yerde, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer İzmir’dir İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Doğu Türkistan’dan, Karadeniz’in kuzeyinden başlar 9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım toplantıda açıklama yaptı

BİNALİ YILDIRIM'IN DUYGULANDIĞI ANLAR...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan film izletildi. Film izlediği sırada Yıldırım'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İzmir’de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart’ta Nihat Zeybekçi ve 30 ilçe başkanımızla beraberle tamamlamaya var mısınız? Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İzmir’de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan’sa İzmir’de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilecek adaylarımızın her biri seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız.

Belediyecilik konusunda İstanbul’da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır. Aday arkadaşlarımızın tamamı sahada yapacakları başarılı çalışmalarla İzmirli hemşerilerimizin hem gözüne hem de gönlüne gireceklerdir.

31 Mart’ta zafere ulaşacağınızı yürekten inanıyorum. Önce ülkem ve milletim diyen MHP’li kardeşlerimle birlikte alacağımız neticenin İzmir’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur ittifakı ülkemiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde demokrasinin daha da güçlenip millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını yine ortaya koyacaktır.

"İzmir hizmetlerin en güzeline layıktır"

2011’de bu şehirde vekil seçildim, 2014’te belediye başkanlığı için yarıştım, 2015’te tekrar vekil oldum. İzmir bizi Alaçatı Ekrem Pakdemirli havaalanından, İZBAN’dan, Konak tünelinden, Sabuncubeli tünelinden, bölünmüş yollardan, Torbalı – Ödemiş Devlet hastanesinden, sizi liderliğinizde İzmir’e çağ atlatan hizmetlerden, projelerden bilir. İzmir bizi samimiyetimizden bilir.

Şimdi vakit İzmir’de Nihat bey ve arkadaşlarının vaktidir. Bıraktığımız hizmetleri vekillerimizle, belediye başkanlarımızla daha da ileriye taşıyacaklardır. İzmir’e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. 31 Mart’ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız?

Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır. İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir. Ve İzmir’imizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam’ diyoruz.

31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur. Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.

1,5 aydır şehrin kanaat önderleriyle, üniversite hocalarıyla, gençlerimizle bir araya gelip eksikleri tespit ettik. Yüzlerce ekip arkadaşımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Ocak ortasını takip eden günlerde projelerimizi açıklayacağız. 5 yıl içinde İzmir’imiz muasır medeniyet yolculuğunda yerini alacaktır, hakkettiğini alacaktır…

İzmir’i Anadolu’ya küstürdüler… Kimse beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir’in vaktini çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Kendimizi İzmir’e vermeye, İzmir’in kalbine girmeye geldik…

"İzmir her türlü övgüyü hakkediyor"

Bu seçimin 31 Mart’ını biz gönüller almaya geldik diye yola çıktı. Birlik beraberlik, cumhur ittifakına yakışır şekilde birlikte yürüyeceğiz. 1 Nisan sabahı Anadolu’ya güneşin İzmir’den doğduğunu seyretmeye var mıyız?. Mazeret yok, yola devam diyoruz.