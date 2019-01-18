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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: İzmir'i lojistik merkez yapacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 'Lojistik konusunda Türkiye kadar avantajlı bir ülke yok, dünyadaki 10 merkezden biri olacak. Türkiye’nin de bu konuda en avantajlı kenti İzmir. İzmir'i lojistik merkez yapacağız.' değerlendirmesinde bulundu.

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Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Nihat Zeybekci, Işıkkent’teki İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ziyarette bulunarak, esnafla sohbet etti, sorunları dinledi.

Taşımacılık, kargoculuk ve lojistiğin öneminin giderek arttığını belirten Zeybekci, "Rekabet kızışınca malların teslim süreleri daha da kısa zamana inecek. Lojistik konusunda Türkiye kadar avantajlı bir ülke yok, dünyadaki 10 merkezden biri olacak. Türkiye’nin de bu konuda en avantajlı kenti İzmir. İzmir'i lojistik merkez yapacağız." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, bu avantajın kullanılabilmesi için vatandaşa da görev düştüğüne işaret ederek, İzmir'in lojistik merkez olması hedefine ulaşılması için çalışma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çetin de İzmir’in sorunlarını çözecek güçlü bir yöneticiye ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, Zeybekci'yi desteklediklerini bildirdi.

Zeybekci, programı kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle de bir araya geldi.

Yabancı bir araştırma şirketinin yayımladığı raporda, Türkiye'nin 2030'da dünyanın 5. büyük ekonomisi olacağının belirtildiğini aktaran Zeybekci, İzmir'in buna hazırlanması gerektiğini ifade etti.

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