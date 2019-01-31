AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: İzmir'in iki ihtiyacı var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı / AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, canlı yayında 24 TV'den Necdet Tunaç'ın sorularını cevapladı. AK Parti'nin İzmir için vaatlerini, analizlerini açıklayan Dağ, son günlerde tartışmaya yol açan, CHP-İYİ Parti ittifakının 'Tunç Soyer' ismini aday göstermesini değerlendirdi.

"İZMİR'İN İKİ İHTİYACI VAR"

İzmir'de vahşi depolama olduğunu, yeşil alanlarla ilgili sıkıntısının bulunduğunu söyleyen Dağ, şehrin çok önemli, ihtiyacı olan iki konu olduğunu söyledi. Şehrin "Büyükşehir Başkanlığı Başkanlığı" tecrübesi olan birine ihtiyacı olan Dağ, tecrübenin şehrin sorunlarını çabuk çözeceğini söyledi. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Dağ, şehrin ikinci ihtiyacının yeni bir hikaye olduğunu söyleydi. Ekonomi Bakanlığı yapmış Zeybekci'nin bu hikayeyi yazabilecek kişi olduğunu söyledi.

SOYER'İN BABASININ YAPTIKLARINA NASIL BAKTIĞI ÖNEMLİ

'Tunç Soyer' isminin karşı ittifakta çok net kırılma yarattığının net olduğunu söyleyen Dağ, siyasette değerlendirmesi gereken konunun, babanın yaptıklarını nasıl değerlendirmekte olduğunu söyledi. Babası hakkında Tunç Soyer'in kanaatlerinin çok önemli olduğunu söyleyen Dağ, "babasının çok iyi hukukçu olduğuna dair" ifadelerin olduğunu söyledi

AZİZ KOCAOĞLU'NA SELAM VERENLERİ SİLDİLER

AK Partili Hamza Dağ, Tunç Soyer ve İzmir'in diğer belediye başkan adaylığı belirlenirken yapılan bir uygulamaya dikkat çekti. CHP'nin aday belirleme sürecinde, "Kim Aziz Kocaoğlu'na yakın, kim Kocaoğlu'na selam veriyor" buna baktığını söyleyen Dağ, İzmir'in bunu hak etmediğini söyledi