AK Parti kampında yerel seçim hazırlıkları ele alınacak

AK Parti 5-7 Ekim tarihlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ankara Kızılcahamam’da kampa girecek. Kampta, yerel seçimlerle ilgili izlenecek olan strateji temel başlık olacak. Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak istişare toplantısında yerel seçimlerle ilgili izlenecek strateji üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları kapsamında yapılan son anketler de toplantıda değerlendirilecek. Anketlerde öne çıkan isimler ele alınacak.

Sunum yapılacak

Bu kapsamda kampta yerel yönetimler başkanlığının yerel seçimlerle ilgili sunum yapması bekleniyor. Sunumda bu günde kentlerde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgilendirme yapılacak. Daha önceki yerel seçimlerde kıl payı kaybedilen belediyeler ve kayyum atanan belediyelerle ilgili değerlendirmelerinde yapılması planlanıyor. Kampta yine ittifak konusu da ele alınacak. Kampta, döviz kurundaki hareketlilik ile alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapılması bekleniyor. Kur üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırıların etkisiz kılınması için atılacak adımlar da tek tek değerlendirilecek.

(Akşam)