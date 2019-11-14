AK Parti kongre maratonu başlıyor

Kongre takvimi kapsamında delege seçimlerine 28 Kasım’da başlayacaklarını belirten Kandemir, “430 bin delege seçeceğiz. Kim seçecek bunları? Üyelerimiz seçecek. Bütün üyelerimizi davet edeceğiz, onlar illerde ve ilçelerde AK Parti’nin delegelerini seçecekler. Önce ilçe delegelerimizi seçeceğiz, delegelerimiz de ilçe yönetim kurullarımızı ve ilçe başkanlarımızı seçecek. 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde tüm Türkiye’de bir bayram havasında seçmenimizi ve AK Partili üyelerimizi sandığa davet edeceğiz, onlar delegelerimizi seçecekler” ifadelerini kullandı.

2020 SONU VEYA 2021 İÇİNDE

Kandemir, belde kongrelerinin Aralık ayının son haftasında başlayacağını ve 2020 Ocak ayının ikinci haftasına kadar devam edeceğini, nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongreleri gerçekleştireceklerini bildirdi. Kongre takvimine göre 2020 Ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilçe kongrelerine başlayacaklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti: “İlçe kongrelerimizi 6 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Tüm ilçelerimizde kongrelerimizi bitirdikten sonra il kongrelerimizi başlatacağız. Takviminin uygunluğuna göre Genel Başkanımız bütün il kongrelerine katılmayı arzu ediyor. Özellikle büyükşehir kongrelerimize mutlaka geliyor zaten. Genel Başkanımızın takvimine de uygun olmak üzere hemen il kongrelerimize başlayıp 2020 sonu itibarıyla tüm Türkiye’de il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Sonra tabii büyük olağan kongremizi planlayacağız. O da MKYK’mizin uygun gördüğü bir tarihte, 2020’nin sonu ya da 2021 yılı içerisinde büyük kongremizi inşallah yapacak ve böylece kongre sürecimizi tamamlayacağız.”