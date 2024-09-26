AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İYİ Partili Turhan Çömez'in yalanlarını ortaya döktü

Milletvekili Ok, İYİ Partili Çömez'in 'Satıldı' yalanını ortaya attığı zeytinliğe giderek videolu paylaşımda bulundu.

Ok, burada çektiği videoda, "Şu anda Vakıflara ait olan Edremit'teki zeytinlik bahçesindeyiz. Daha önce Balıkesir milletvekili sayın Turan Çömez bu bahçelere gelerek buraların satılacağı yalanını maalesef kamuoyuna yaymıştır. Bırakın zeytinliklerin satılmasını tam tersi bu bölgede Vakıflar Genel Müdürlüğü tam 55 bin metrekare yeni zeytinlikler satın almıştır. Bu Körfez bölgesinde 160 bin değil tam 188 bin zeytin ağacı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

⛔Turhan Çömez'in YALANLARI;



▪️Vakıflar Edremit bölgesinde bulunan zeytinlikleri satıyor,



▪️Marmara Adası'nın Saraylar bölgesi bir gecede Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle imara açıldı!



✅ GERÇEKLER;



▪️Vakıflar zeytinlik satmadı, aksine Edremit bölgesinde 55 bin m2 yeni zeytinlik... pic.twitter.com/hDvdNHgoT3 — İsmail OK ���� (@ismailok_) September 26, 2024

Marmara Adası Saraylar'da bir bölgenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir gecede imara açılarak satılacağı iftirası hakkında ise Ok, "Turan Çömez'in yalanları bunlarla sınırlı değildir. Maalesef Marmara Adası Saraylar'da bir bölgenin Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile bir gecede imara açılarak satılacağını iddia etmiştir. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Temmuz 2023 tarihinde yayınladığı kararnameyle Saraylar'daki bu bölgenin korunması gereken hassas bölgeler ilan etmiştir" dedi.

Ok ayrıca, Çömez'in Balıkesir'de toprak altında muhafaza edilen buğdayların çürütüldüğü iddiasın hakkında da açıklamada bulunarak, "En son Türk çiftçisi mağdur olmasın diye toprak malzemeleri ofisinin aldığı binlerce ton buğdayın, Türkiye'de birçok yerde olduğu gibi Balıkesir'de depolandığı alana giderek binde beş dahi olmayan zaiyatı rakamlarla oynayarak sanki binlerce ton buğday heba edilmiş gibi kamuoyuna yanlış bilgiler vermektedirler. Yine burada çok tehlikeli bir yalan ve iftira atılmaktadır. Biz Ukrayna'ya sattığımız SİHA'ların parasını alamadığımız için Ukrayna'dan buğday ithal etmişiz, bunları da çürütmüşüz. Kısacası Sayın Turan Çömez'in Cumhurbaşkanlığına olan düşmanlığı tamamen devlet düşmanlığına dönüşmüş ve savunma sanayimiz başta olmak üzere Türk çiftçisi için gerçekten tonlarca alım yapan toprak malzemeleri ofisini ve ata yadigarı vakıflarımızı dahi hedef almaktan çekinmemektedir. Bu başta Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir olmak üzere Türk milleti tarafından not alınmaktadır. Sayın Turan Çömez bunları unutmayınız" değerlendirmesinde bulundu.

Buğday provokasyonuna geçit yok!

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "TMO, çuval çuval buğdayı toprağa gömdü" iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.